»Det er fint nok« og »det sker.«

Sådan siger Karsten Ree til Berlingske om en episode sidste år, hvor hans aktier begyndte at dale, og han mistede intet mindre end 1,5 milliarder kroner i fortjeneste.

Så ja … der er ingen tvivl om, at den danske forretningsmand har penge nok, når »det er fint nok« at gå glip af 1,5 milliarder.

Og det er noget, som smitter af på hans hustru, Janni Ree. Dog ikke altid på den positive måde.

Janni og Karsten Ree. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Janni og Karsten Ree. Foto: Søren Bidstrup

Hun fortæller nemlig til avisen, at både hun og Karsten Ree hvert eneste år bliver kontaktet omkring 50 gange af mennesker, der vil have økonomisk hjælp.

Ifølge parret er der tale om alt fra lange breve fra sygdomsramte mennesker til beskeder fra personer, der bare vil have lidt ekstra luksus i dagligdagen.

»Der er folk, der sender anmodninger på MobilePay. Folk, der er i bolignød, og vil høre, om jeg lige har 30.000. De tror jo, jeg har penge i kraft af Karsten. De tigger om at komme i Parken eller andet,« siger Janni Ree til Berlingske og fortsætter:

»Det er belastende. Når jeg møder nye mennesker, er jeg blevet mere opmærksom på, hvad de vil mig. Vil de have Karstens penge? Eller vil de lave et projekt med ham? Man skal hele tiden være på mærkerne. Folk tror også, vi bor i et museum. Der holdt forleden nogen på vejen, som ville indenfor, fordi vi havde sagt dav til dem for et år siden.«

Janni Ree fortæller endvidere, at det ikke kun er pengeanmodninger, der følger med, når man er rig.

Det gør fordommene også.

Forsidefruen siger blandt andet, at hun oplevede stor undren, da hun for nyligt troppede op i Ishøj til sit andet vaccinestik. Her blev hun blandt andet spurgt, om 'sådan en som hende virkelig sætter sine ben et sted som Ishøj'

Derudover oplever hun, at folk tror, at Karsten Ree betaler alt for hende, hvilket ifølge hende ikke passer.

Janni og Karsten Ree. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Janni og Karsten Ree. Foto: Søren Bidstrup

Karsten Ree påpeger, at han ikke oplever fordommene i lige så høj grad som Janni Ree, men han anerkender, at folk behandler ham på en vis måde, fordi han har penge.

Han indrømmer dog samtidig, at han også selv opfører sig anderledes over for succesfulde mennesker.

»Jeg kommer ikke udenom, at folk slikker mig i røven og fedter for mig. Jeg taler også selv pænere til en mand, der har en højere stilling i samfundet,« siger han og påpeger, at han selv klæder sig »fattigt«

Det skyldes, at han ikke bryder sig om at gå i noget bestemt tøj bare så folk ved, at han er rig, da han mener, det er en glidebane.