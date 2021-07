'13 Reasons Why'-stjernen Tommy Dorfman er sprunget ud som transkønnet.

I et stort interview med Time Magazine fortæller den 29-årige skuespiller, at hun det seneste år har levet som kvinde og fremover gerne vil kaldes for hun/hende.

»Jeg snakker med jer for at fortælle jer om mit køn,« siger hun i interviewet og fortæller, at hun gerne vil bruge anledningen til at 'reintroducere' sig selv.

Tommy Dorfman fortæller endvidere, at hun har været gennem medicinsk og kirurgisk behandling for at transformere sig til en kvinde.

Tommy Dorfman dukkede i 2018 op på den røde løber i nederdel til MTV Movie & TV awards.

På trods af at Tommy Dorfman altså nu står frem og understreger, at hun er transkønnet, så mener hun ikke, at det nogensinde har været en hemmelighed.

»At komme ud af skabet bliver altid anset som værende en stor ting, men jeg har aldrig ikke været ude af skabet,« siger hun og fortsætter:

»I dag handler bare om at understrege det og skabe klarhed omkring det: Jeg er en transkvinde. Jeg vil kaldes hun og hende. Mit navn er stadig Tommy.«

Tommy Dorfman påpeger endvidere, at hun løbende har brugt sin Instagram-profil til at vise, hvordan hendes krop forandrede sig som følge af den medicinske behandling.

»Jeg kunne have valgt at forsvinde i to år og så bare komme tilbage med et nyt navn, et nyt ansigt og en ny krop, men det havde jeg ikke lyst til.«

Og apropos navnet, så afviser Tommy Dorfman at skifte sig navn, selvom det for mange associeres med et drengenavn.

Det skyldes, at skuespilleren er opkaldt efter sin afdøde onkel.

»Jeg føler mig meget forbundet til det navn, da min onkel holdt om mig, da han døde. Så det her bliver i stedet en evolution af Tommy. Jeg bliver mere Tommy.«

Tommy Dorfman er bedst kendt fra sin rolle som Ryan Shaver i den populære Netflix-serie '13 Reasons Why'.

Hun har desuden blandt andet medvirket i serierne 'Jane the Virgin', 'American Princess' og 'Love, Victor'.