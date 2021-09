Hollywood er netop blevet et kendisægteskab rigere.

Skuespillerinden Lily Collins og filminstruktøren Charlie McDowell har nemlig annonceret, at de er blevet gift.

Det skete den 4. september, skriver mediet Hollywoodlife, og efter vielsen blev de fejret af deres nærmeste i Dunton Hot Springs, Colorado.

Parret har delt billeder fra den store dag på de sociale medier.

På disse billeder kan det ses, hvordan Lily Collins bar en hvid brudekjole, mens Charlie McDowell var iført en sort smoking. Billederne blev taget i idylliske omgivelser med vandfald i baggrunden.

»Den 4. september 2021 blev vi officielt hinandens for evigt. Jeg elsker dig overalt på jorden,« skriver Lily Collins til sit opslag på Instagram.

»Hvad der startede som et eventyr, det er nu min virkelighed,« lyder det også.

Parret har været sammen i cirka to år, og for cirka et år siden friede Charlie til Lily.

Lily, der er datter af musikeren Phil Collins, er primært kendt fra tv-serien 'Emily in Paris', der kan findes på Netflix.

Charlie McDowell er ligeledes til at finde i streamingtjenestens katalog, idet filmen The Discovery fik premiere på Netflix i 2017.