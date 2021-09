Skuespiller og musiker Evan Rachel Wood fik med en fuck-finger sat en fed streg under, at hun er godt træt af sin ekskæreste Marilyn Manson.

»Jeg har gemt på den her, men det her virker som det rette tidspunkt,« sagde hun, mens hun sang sangen 'You get what you give' – du får, hvad du giver på dansk – og dernæst hævede sin venstre langefinger over hovedet og sagde sin eksforlovedes Marilyn Mansons navn.

Det fik publikum, der var mødt op for at høre hende og andre synge på spillestedet Borbon Room i Los Angeles, til at huje og klappe, skriver People.

Det blev offentligt kendt i 2007, at nu 33-årige Evan Rachel Wood dannede par med Marilyn Manson. I januar 2010 blev de forlovet, og syv måneder efter gik parret fra hinanden.

Marilyn Manson afviser selv alle anklager. Foto: SUZANNE CORDEIRO

I 2016 påstod hun for første gang, at en af hendes tidligere partnere havde udsat hende for seksuelle overgreb. I februar satte hun navn på.

Navnet var Marilyn Manson.

»Han begyndte at groome mig, da jeg var teenager og misbrugte mig i årevis. Jeg blev hjernevasket og manipuleret til at underkaste mig ham. Jeg er færdig med at leve i frygt for hævn, bagvaskelse eller afpresning,« skrev hun dengang om sin oplevelse med den 52-årige musiker.

Også Marilyn Mansons ekskæreste Ashley Morgan Smithline har påstået, at han har udsat hende for seksuelle overgreb. Hun har også fortalt, at Marilyn Manson angiveligt skulle have bidt, pisket og skåret hende med en kniv, ligesom Manson også skulle have stukket hele sin næve ind i munden på hende under sex.

Listen af kvinder, med den slags påstande med Marilyn Manson som hovedperson, er faktisk lang.

Marilyn Manson har afvist alle kvindernes anklager, og han har fortalt at hans intime forhold »altid har været med fuld samtykke mellem ligesindede personer«.