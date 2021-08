Tom Cruise er rasende.

Tyve formåede nemlig i denne uge at stjæle 'Top Gun'-stjernens bodyguards bil, hvori skuespilleren havde bagage for 'tusindvis af dollars'.

Det skriver The Independent, som desuden kan berette, at tyveriet fandt sted i Birmingham, hvor Tom Cruise i øjeblikket befinder sig som følge af optagelserne til den kommende 'Mission Impossible 7'-film.

Ifølge det britiske medie blev bilen, som er en BMW til en værdi på 864.000 kroner, stjålet ude foran Tom Cruises hotel.

Tyvene skal angiveligt have brugt en scanner til at have klonet bilnøglen til luksusbilen og have stjålet den på denne måde.

Mens politiet angiveligt skal have fundet frem til bilen, så er Tom Cruises bagage forsvundet sporløst indtil videre.

»Tom havde kørt rundt i bilen i Birmingham, så det var derfor, at hans bagage og ejendele lå i den, da den blev stjålet,« fortæller en kilde tæt på skuespilleren til det britiske medie:

»Det er en kæmpe skandale for hans sikkerhedsfolk,« fortsætter han.

Tom Cruise under optagelserne til Mission Impossible 7'. Foto: YARA NARDI Vis mere Tom Cruise under optagelserne til Mission Impossible 7'. Foto: YARA NARDI

Kilden fortæller også, at Tom Cruise angiveligt blev 'voldsomt rasende', da han fik besked om biltyveriet.

The Independent har været i kontakt med politiet, som bekræfter, at en luksusbil af mærket BMW blev stjålet tirsdag morgen, men at den siden er blevet fundet igen.

»Sagen er stadig under efterforskning,« lyder den korte melding fra politiet.

Tom Cruise har ikke kommenteret sagen.