Det kommer næppe til at påvirke hverken hans omdømme eller karriere, at den unge sangstjerne Hugo Helmig måtte tilbringe natten til lørdag i politiets detention, fordi han var påvirket af kokain og ikke 'var i kontrol'.

»Der vil selvfølgelig være nogle i befolkningen, som sidder og er forargede over det, men der vil også være dem, der får ondt af ham og tænker: 'Det er godt nok trist, og så i en så ung alder'.«

Sådan lyder det fra kommunikationsekspert Reinholdt Schultz, der er administrerende direktør og partner i kommunikationsbureauet Mannov.

»Der vil sidde masser af unge piger, som er bekymrede for ham. Ligesom det var med Robbie Williams dengang i 'Take That'-tiden. Det vil ikke ødelægge noget som helst for ham,« forklarer han.

Årsagen til det kan findes i, at det nærmest forventes, at musik- og rockstjerner lever et vildere og hårdere liv 'end os andre'. Derfor er det ikke uforventeligt, at det kan ske.

»Hvis det havde været en erhvervsleder, så havde det været en helt anden situation, for det ville man ikke forvente,« fortæller Reinholdt Schultz.

Til Ekstra Bladet har den 20-årige sangers manager – Jakob Sørensen – forklaret, at Hugo Helmig i løbet af det seneste år nogle gange er blevet opdaget i at tage kokain.

I begyndelsen af året gik han i behandling for misbruget, men fredag faldt han i igen.

Andre musikere med misbrugsproblemer Hugo Helmig er langtfra den eneste danske musiker, som har eller har haft problemer med stoffer. MEDINA

Sangerinden Medina blev sidste år idømt en døde på 43.500 kroner for i 2017 at have kørt bil, mens hun var påvirket af både kokain og alkohol. I en udtalelse om sin dom forklarede hun: »Jeg angrer dybt og er flov over min handling og den situation, jeg har bragt mig selv og andre mennesker i. Episoden skete sidste sommer, hvor en hård personlig krise førte til, at jeg traf nogle åbenlyst forkerte valg. Der findes ingen undskyldninger for det, jeg har gjort.« JOKEREN

Jesper Dahl, der fik sit gennembrud i rapgruppen Den Gale Pose og optræder under kunstnernavnet Jokeren, har de seneste år offentligt fortalt om det kokainmisbrug, han levede med i flere år. En adhd-diagnose i 2017 gjorde dog, at han vidste, hvad årsagen var, og han fik skiftet kokainen ud med adhd-medicinen Ritalin. Det fortalte han i et interview med Vice. NIARN

Niels Roos, der er mest kendt under sit rappernavn, Niarn, er ligesom Jokeren stået offentligt frem med sit stofmisbrug. Det gjorde han blandt andet i en TV 2-dokumentar og et blogindlæg i Politiken sidste år. »Jeg proppede mig med masser af ulovlige substanser: kokain, hash, MDMA, speed, piller – alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Men det, der var ved at slå mig ihjel, det var alkohol. Lægerne på Hvidovre kunne ikke se nogen skader på min krop fra stofmisbrug. Men de kunne se de uoprettelige skader, som alkoholen havde forårsaget på min forholdsvis unge krop,« fortalte han til Politiken.

»Det, der er sket, er, at Hugo er blevet taget med af politiet natten til lørdag. Det er mere en forvaring end en anholdelse, for han har ikke gjort noget ulovligt. Han har ikke gjort skade på nogen eller forulempet nogen, men han har ikke været i kontrol, og derfor har han overnattet i detentionen til i morges,« forklarede Jakob Sørensen.

Til B.T. fortæller Reinholdt Schultz, at sagen som udgangspunkt ikke er alvorlig for Hugo Helmig rent omdømmemæssigt.

Men det, der kan gøre sagen både værre og bedre, er, hvordan man håndterer den.

»Sådan er det altid i en krisesag, og det her er jo en krisesag. Der er et godt råd altid at sige sandheden og være ydmyg,« forklarer kommunikationseksperten.

Og netop dét ramte udtalelsen fra manageren.

»Jeg læste udtalelserne fra manageren i morges og tænkte, at de var rigtig, rigtig gode. Superydmyg, men også ærlig omkring situationen. Det er det, der gør, at man tænker, at der ikke er nogen, der skjuler noget her, men at det 'bare' er en rigtig trist situation, som han skal hjælpes ud af.«

»Når man arbejder med krisekommunikation, så siger man faktisk, at man også kan bruge en krise til at vinde noget, og i det her tilfælde kan man vinde på at håndtere det rigtigt, og så kan man vinde respekt,« forklarer Reinholdt Schultz.

Han spår, at sagen nok vil klæbe sig lidt til Hugo Helmig og hans musik i nogen tid, men derefter vil den forsvinde igen.