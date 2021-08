»Vi oplever hver dag, at folk ikke kan læse og ikke kan forstå, at vores hjem er privat grund,« fortæller Jim Lyngvild til B.T.

Tirsdag endte et sådant uvelkomment besøg dog i en mindre biljagt og en politianmeldelse.

Den 42-årige designer og iværksætter Jim Lyngvild bor med sin mand Morten Paulsen i den fynske vikingeborg Ravnsborg, som de har kaldt deres hjem, siden de byggede den for ti år siden.

Den knap 750 kvadratmeter store vikingeborg tiltrækker generelt mange nysgerrige sjæle, men tirsdag kom en mere ubehagelig en af slagsen forbi.

»I dag oplevede vi en bil fræse igennem porten. Manden har kørt forbi tre skilte med adgang forbudt på vejen. Så råber han til mig: 'Ved du, hvor helvede er?'« forklarer Jim Lyngvild.

Han beder den ældre herre vende rundt og køre igen, og sådan fortsætter de frem og tilbage.

»Så bliver han så sur, at han gasser virkelig hårdt op og vender rundt. Det er så voldsomt, at der sprøjter sten udover det hele, på vores biler og på vores hunde, som han nemt kunne have kørt over, og han laver et stort mærke i vores indkørsel,« fortæller den asatroende designer.

Da manden kører væk, beslutter Jim og ægtemanden Morten, at han ikke skal slippe så let og følger efter ham.

Det er ikke kun i kærligheden, at Jim Lyngvild og Morten Paulsen går hånd i hånd. De arbejder også sammen. Her ses de med hundene Ask og Teddy.

Biljagten ender med, at den ældre mand kører ind på græsplænen i ægteparrets naboers hus en kilometer væk.

»Så løber jeg hen og åbner døren og råber om, hvad fanden han har gang i. Han er så arrogant og siger bare, at jeg kan da bare tage hans nummerplade og melde ham til politiet.«

Så det gjorde Jim Lyngvild.

»Så ringede jeg til politiet og meldte ham. De fortalte mig, at han var en 85 år gammel mand, og at de ville tage fat i ham. Det var jo ikke fordi, jeg ville have noget ud af det, jeg blev bare så rasende, fordi han synes, han har ret til at komme og ødelægge min indkørsel og sætte mine hundes liv på spil, og han så ikke engang kan sige undskyld,« raser Jim Lyngvild.

Det er dog langt fra første gang, der er ulovlig indtrængen på hans grund. Han ser tilmed et mønster blandt de uvelkomne besøgende.

»Det er sjovt, det er altid mænd over 65 år. Og de har typisk andre med i bilen, så det er en pensionisttur, hvor man lige skal have sig en lille oplevelse,« slutter designeren.