Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun ønskede ikke selv at blive én af dem. Og understregede, at det skulle være slut med alle de ‘damer’, der vimsede omkring ham. Det var ét af hende krav for at sige ja.

Så hvor meget vidste hun, Janni Spies? Om dét, der foregik bag Spies' lukkede døre med alle de unge piger?

Det har været spørgsmålet, lige siden DR dokumentaren om Simon Spies og hans morgenbolledamer fik premiere i slutningen af august.

Men svaret er indtil videre udeblevet, selvom såvel DR som B.T. og andre medier har udbedt sig et.

Hun har 'for indeværende' ikke lyst til at kommentere dokumentaren om sin tidligere ægtemand, lød meldingen fra Janni Spies' presseagent, Signe Lykke Jensen til B.T.

Og ifølge et flertal af danskerne behøver hun heller ikke svare.

Det viser en ny måling, som YouGov har lavet på vegne af B.T., med tydelighed.

En af Jannis betingelser for at gifte sig med Simon Spies, var, at det skulle være slut med morgenbolledamerne. Foto: Jørgen Jessen Vis mere En af Jannis betingelser for at gifte sig med Simon Spies, var, at det skulle være slut med morgenbolledamerne. Foto: Jørgen Jessen

I den udtrykker hele 75 procent nemlig, at de ikke mener, at Janni Spies bør kommentere kritikken, mens kun ti procent mener, at hun bør.

Selvom branding- og shitstormekspert William Atak er overrasket over målingens tal, forstår han dem godt.

For der ligger ifølge ham en form for beskyttelse af Janni Spies bag tallene.

»Jeg tror, at folk føler, at hun ikke har noget at gøre med Simon Spies længere, og at man derfor bør give hende ro.«

Debatten har ellers raset på de sociale medier og i læserbreve, hvor mange har udtrykt harme over tavsheden fra Janni Spies’ side og ment, at hun burde give de tidligere morgenbolledamer en undskyldning.

Andre har raset over raseriet.

Fakta om YouGov måling Janni Spies, som er Simon Spies' eneste nulevende pårørende, har forholdt sig tavs om anklagerne mod Simon Spies. Synes du, Janni Spies bør kommentere kritikken?

10%: Ja

75%: Nej

15%: Ved ikke

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1249 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 8.–11. september 2022.

»Hvorfor hulen skal Simon Spies' enke pludselig stå til regnskab for, hvad hendes ægtemand rendte rundt og foretog sig?« spurgte én i et læserbrev i Berlingske og fortsatte:

»Skal selvsamme kvinde så også undskylde for sin fraskilte mand, Christian Kjær, der påkørte en mand ved et cykelarrangement?«

Sidstnævnte synes ifølge B.T.s undersøgelse at være den holdning, de fleste danskere hælder til.

»De ti procent, der har sagt ja til, at hun bør kommentere kritikken, er uden tvivl nogen, der tror eller gisner om, at hun må have vidst noget og derfor skylder et svar.«

»De øvrige tror jeg tænker, at det er ligegyldigt, om hun vidste det eller ej. Det hører fortiden til og hun skal ikke forstyrres med det,« siger William Atak.

Branding- og shitstormekspert William Atak. Foto: PR Daniel Nielsen - frozenpanda. Vis mere Branding- og shitstormekspert William Atak. Foto: PR Daniel Nielsen - frozenpanda.

Ved ikke at udtale sig mener han, at såvel Janni Spies som Spies Rejser har valgt den rette ‘taktik’ i efterdønningerne på dokumentaren.

»Jo mere man graver, jo mere skidt kunne man forestille sig, at der ville dukke op. Derfor er det uden tvivl bedst at lade både dokumentaren og debatten på de sociale medier være.«

»De lader den glide ud, og i denne situation tror jeg, at der er det strategisk rigtige at gøre.«