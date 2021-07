Efter knap tre års pause fra musikken i kølvandet på en kokainskandale vender Hugo Helmig tilbage.

Den 22-årige kendissøn skal nemlig optræde til Tivolis Havefest på Plænen fredag 23. juli.

Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse, hvor der ligeledes står, at Hugo Helmig vil optræde med 'alle sine klassikere og måske også nogle nye sange'.

Hugo Helmig siger selv, at han er yderst begejstret for at gøre comeback til livemusikken efter den lange pause:

Hugo Helmig Toft Simonsen. Foto: Jonas Olufson

»Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang med at spille igen. Det bliver vildt at stå på Plænen igen og mærke publikum og ikke mindst musikken. Der skal kompenseres, og jeg kan faktisk næsten ikke vente.«

Der har som allerede nævnt været meget stille omkring Hugo Helmig i de seneste snart tre år.

Hans pause fra musikken startede for alvor tilbage i foråret 2019, da han i en kokainrus blev anholdt af Østjyllands Politi på gaden i Aarhus, efter de havde modtaget et alarmopkald fra hans mor, forfatteren Renée Toft Simonsen.

'Anmelderen oplyste, at hendes søn løb rundt ude på gaden i psykotisk tilstand,' lød det dengang i en anmærkning til døgnrapporten.

Efterfølgende fortalte Hugo Helmigs manager til Ekstra Bladet, at sangeren op til hændelsen havde været i et to måneder langt behandlingsforløb for et kokainmisbrug, men at han altså var faldet i igen.

Kort efter anholdelsen optrådte Hugo Helmig på det lille spillested Gimle i Roskilde, men siden da har især livemusikken altså været lagt på hylden for den unge sanger, som lørdag lukker festen til Tivolis Havefest fra klokken 22.00.