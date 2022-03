Det gik dramatisk for sig ved årets Oscarshow, da der blev joket med skuespillerinden Jada Pinkett Smiths karseklippede frisure.

Det blev et samtaleemne, da hendes mand skuespilleren Will Smith valgte at give afsenderen af joken, komikeren Chris Rock, igen.

Det gjorde han ved at træde op på scenen og kvittere med en syngende lussing.

En handling skuespilleren senere undskyldte for.

Der har derimod været tavshed fra Jada Pinkett Smith, som ufrivilligt fik trukket sin frisure ind i showet, der skyldes sygdommen alopecia.

Men nu har hun givet lyd fra sig på det sociale medie Instagram.

»Dette er sæsonen for helbredelse, og jeg er klar til det,« skriver skuespillerinden i et opslag.

Jada Pinkett Smith åbnede for første gang op om livet med sygdommen i 2018. En sygdom, der angriber hårsækkene, hvor nogle oplever at håret falder af og kommer igen, hvor andre forbliver skaldede.

Her fortalte hun, at hun en dag oplevede at flere hårtotter faldt fra hovedet, mens hun stod i badet.

Det blev starten på en rejse, hvor hun har forsøgt at få svar på, hvorfor sygdommen netop har ramt hende. Men det har skulle vise sig at blive en svær opgave.

Hun har selv en formodning om, at det kan skyldes stress.