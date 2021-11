Otte personer mistede livet og adskillige kom til skade under dødsulykken til Astroworld-koncerten fredag.

Her optrådte rapperne Drake og Travis Scott sammen på scenen, da kaos opstod, og folk blev mast ihjel.

Mens Travis Scott forleden delte en kort udtalelse om dødsulykken, har Drake forholdt sig tavs.

Indtil nu.

Både Drake og Travis Scott var på scenen, da der opstod kaos til festival.

Tirsdag har han nemlig delt et opslag på sociale medier, hvor han sætter ord på episoden for første gang.

»Jeg har brugt de seneste dage på at forstå den frygtelige tragedie,« indleder han sit opslag, hvorefter han sender tanker afsted til de efterladte:

»Mit hjerte er knust for de personer, der er familiemedlemmer og venner til dem, som mistede livet. Jeg vil fortsætte med at bede for dem og hjælpe så vidt, jeg kan.«

Dødsulykken skete i Houston i Texas omkring klokken 21.15 lokal tid fredag aften.

Her var Drake og Travis Scott tiltrækningsplasteret, da de omkring 50.000 tilstedeværende festivalgængere begyndte at gå mod fronten af scenen.

Menneskemængden lagde på et tidspunkt et for stort pres mod de forreste, hvilket medførte, at flere mistede bevidstheden eller faldt til jorden og blev trampet på.

Indtil videre er otte personer bekræftet døde som følge af kaosset, mens flere andre har fået alvorlige skader.

Både Drake og Travis Scott er efterfølgende blevet sagsøgt af en række fans, som mener, at de tilskyndede til kaosset.