»Skyd en kugle gennem dit hoved lige nu, kælling.«

En email med den besked modtog rapperen Drake i sidste måned. Men der var ikke blot tale om en tilfældig, gal fan, som havde sat sig for at sende rapperen den voldsomme besked.

Afsenderen er en 29-årig kvinde, som i årevis har terroriseret Drake - og ikke kun online. Nu har han, ifølge TMZ, fået nok.

Ifølge mediet vil Drake nu gå rettens vej for at forhindre kvinden i at kunne møde op på hans adresse samt sende email med dødstrusler rettet mod både ham og hans familie.

Søgsmålets dokumenter beskriver, hvordan kvinden i 2017 blev dømt for ulovlig indtrængen på Drakes ejendom.

Kvinden forsøger konstant at komme i kontakt med rapperen. Blandt andet ved have anlagt et søgsmål mod ham, hvor hun vil have hele 27 milliarder kroner i erstatning for det, hun mener er bagvaskelse fra rapperens side.

Og selvom det altså er kvinden, der skriver og opsøger rapperen, vil hun have, at han får et tilhold mod hende.

Frygten for sit eget og sin families liv tager hårdt på Drakes psykiske helbred, lyder det i søgsmålets dokumenter, og derfor vil Drake have rettens ord for, at kvinden til enhver tid skal holde sig 100 yards (91 meter, red.) fra ham og hans familie.