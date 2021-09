Hun havde hovedrollen i hitfilmen 'Dronningen', sidste år fik hun et ridderkors af Dronningen, og nu spiller hun minsandten også dronning i den nye storfilm 'Margrete den Første'.

Ja, Trine Dyrholm må efterhånden være det tætteste, dansk film kommer på en royal.

Onsdag aften var hun til gallapremiere i Imperial, hvor der også var fint besøg af Danmarks nuværende monark, dronning Margrethe.

»Det er en speciel aften i det hele taget, og selvfølgelig er det meget specielt, nu hvor vi har lavet en film om Margrete 1., at Margrethe 2. kommer og overværer den.«

Charlotte Sieling og Trine Dyrholm hilser på Dronning Margrethe, der kom for at overvære premieren. Foto: Keld Navntoft Vis mere Charlotte Sieling og Trine Dyrholm hilser på Dronning Margrethe, der kom for at overvære premieren. Foto: Keld Navntoft

Men selvom man er en feteret skuespiller, der er vant til at optræde, og som har vundet et hav af nationale såvel som internationale priser, kan man stadig blive nervøs – og ikke kun, fordi regenten pludselig kigger.

»Jeg har haft total nerver på hele dagen,« sagde Trine Dyrholm.

»Og det handler også om, at det er spændende at sidde og se filmen fuldstændig færdig for første gang med publikum, og min mand skal se den. Der mange ting i spil, og vi skal også lige overleve det her rød løber-noget, men jeg har glædet mig helt vanvittigt meget.«

Den nylige genåbning af Danmark betyder også, at filmen kunne ses af en fuld sal, hvilket var første gang i Imperial, siden landet og kulturlivet blev nedlukket.

Processen med at lave filmen har været langstrakt, lød det fra filmstjernen, og det var kun med til at gøre aftenen endnu mere speciel.

»Charlotte Sieling (filmens instruktør, red.) har arbejdet på den her film i så utrolig mange år, og vi gik i stå under corona, så det er faktisk meget rørende.«

Coronakrisen betød, at skuespillerne under indspilningen blev nødt til at isolere sig sammen, så filmen kunne gøres færdig.

»Det var meget generøst af alle skuespillere, at selvom de ikke var på hver dag, så blev de og passede på hinanden, og vi sad på et hotel og snakkede om liv og død og sårbarhed, midt i at vi var i gang med denne store film.«

Udover Trine Dyrholm har filmen også navne som Morten Hee Andersen, Jakob Oftebro og Simon J. Berger – som især er kendt fra den norske successerie 'Exit – på rollelisten.