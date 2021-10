I 2014 måtte Drew Sycamore sige det sidste farvel til sin mor.

Det var kræft, der tog livet af sangerens mor. Den sidste tid tilbragte hun på et hospice i Skive.

Det tog lang tid for Drew Sycamore at acceptere, at tiden snart var inde. Først to dage inden moderens død forenede hun sig for alvor med tanken.

»Det var forfærdeligt, men også fantastisk på en og samme tid,« fortæller hun i Radio 4-programmet 'Det sidste måltid'.

»Det er det største. Det er livets største oplevelse.«

I kølvandet på moderens død valgte den nu 31-årige sangerinde at ændre sit navn.

Hun er døbt Michelle Katarina Drew Nielsen, men nu skulle hun blot hedde Drew.

»Jeg har altid haft en følelse af, at jeg boede i det navn. Men også en følelse af, at jeg ikke kunne være bekendt at ændre det navn, mine forældre havde givet mig,« forklarer hun.

Drew Sycamore. Foto: Martin Sylvest Vis mere Drew Sycamore. Foto: Martin Sylvest

»Og så dør hun, og så døde jeg bare. Jeg ser tilbage på det menneske, jeg var, med den følelse af, at der boede en anden i mig. Alt, hvad jeg var, døde.«

I folkeskolen blev hun altid kaldt Michelle, men inden for hjemmets fire vægge havde forældrene oftest brugt kælenavne.

Det var først i gymnasietiden, at navnet Drew kom til sin ret, da vennerne begyndte at bruge det.

»Vi har aldrig talt om det, men jeg tror, min far synes, det er underligt, at jeg har gjort det. For mig er det jo helt naturligt,« forklarer hun.