Den 56-årige rapper og producer Dr. Dre er for nylig blevet skilt fra sin kone gennem 24 år.

Og det har vist sig at blive en dyr affære for ham.

Hans tidligere kone, Nicole Young, har nemlig fået godkendt et ægtefællebidrag på hele 293.306 dollar, hvilket svarer til over 1,8 millioner danske kroner.

Det beløb, skal Dr. Dre – med det borgerlige navn André Romelle Young – betale sin ekskone hver måned fra 1. august 2021. Det viser retsdokumenter som Page Six har fået indsigt i.

Dr. Dre sammen med sin nu ekskone Nicole Young tilbage i juni 2017. Foto: NINA PROMMER

Beløbet skal betales til Nicole Young, helt indtil hun eventuelt vælger at gifte sig igen eller indgår i et parforhold, som kan kategoriseres som fast.

Oprindeligt havde Nicole Young bedt om to millioner dollar om måneden. Det svarer til 12,6 millioner danske kroner.

Det var Nicole Young, der i juni 2020 erklærede ønske om at blive skilt fra Dr. Dre. De to har to voksne børn sammen, en 24-årige søn ved navn Truice og en 20-årige datter, der hedder Truly.

Dr. Dres anslåede nettoformue er lige nu på cirka 800 millioner dollar. Det svarer til over fem milliarder kroner.