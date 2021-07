I september sidste år kunne modellen Chrissy Teigen og sanger John Legend dele den triste nyhed, at Teigen havde mistet parrets barn, Jack, i 20. uge af graviditeten.

Nu – her snart et år senere – er det væltet ind med pludselige sympatierklæringer i form af breve.

På sin Instagram har hun delt det rørende øjeblik.

»Det her er bunker af breve, som vi lige har fået, fordi det sted, hvor vi normalt henter post, har været lukket, men nu endelig er åbnet igen. Så nu har vi fået alt.«

»I har sendt mig de mest utrolige kondolencebreve, kort og bøger, og jeg ville bare lige fortælle jer, at vi har fået det hele. Alt. Jeg kommer til at læse dem alle. Jeg elsker jer,« fortalte Teigen til sine følgere gennem tårerne.

Udover at fortælle om de mange breve, fortalte 35-årige Teigen også, at parret, ifølge Thailandsk tradition, har planet et træ i deres nye hjem, hvor sønnens aske er blandet i jorden. Chrissy Teigens mor er fra Thailand.

John Legend og Chrissy Teigen er fast inventar på de røde løbere. (Photo by VALERIE MACON / AFP) Foto: VALERIE MACON Vis mere John Legend og Chrissy Teigen er fast inventar på de røde løbere. (Photo by VALERIE MACON / AFP) Foto: VALERIE MACON

Parrets to børn, Miles og Luna, taler også om deres afdøde lillebror.

»Det er så smukt, den måde Miles og Luna taler om ham på,« har hun tidligere fortalt til People.

Chrissy Teigen har på de sociale medier været meget åben om smerten ved tabet af sin ufødte søn.

1. oktober sidste år lagde Teigen et opslag op på sin Instagram-profil, hvor man kunne se hende sidde på kanten af hospitalssengen og græde.

I opslaget fortalte hun, hvordan smerten, da de mistede barnet, var dybere og sværere end noget, de nogensinde havde følt før.

Teigen og 42-årige John Legend har været gift siden 2013.