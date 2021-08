Den amerikanske skuespillerinde Christy Carlson Romano blev i 2000 den første Disney-skuespiller, der medvirkede i tre projekter samtidigt. Kun 16 år gammel.

Hun spillede rollen som Ren Stevens i serien 'Even Stevens', spillede over for Hillary Duff i 'Cadet Kelly, og sidst – men ikke mindst – var hun stemmen bag Kim Possible.

I den tid tjente hun millioner af kroner. I en ny video på hendes YouTube-kanal, forklarer hun om, hvordan hun mistede rub og stub.

'Jeg fik aldrig fortalt, hvor mange penge, jeg tjente. Penge havde ikke et formål for mig, jeg vidste virkelig ikke, hvad det var. Jeg vidste bare, jeg havde dem og jeg var ligeglad,' fortæller hun.

I videoen kommer hun ind på, hvordan hun i dag fortryder, hun ikke investerede eller købte et hus tidligt i hendes karriere. Hun hjalp sine forældre økonomisk, men det gjorde blot deres forhold 'mere og mere kompliceret'.

Som 21-årig slog hun endda hånden af forældrene i et års tid.

'Det var fordi, jeg ikke brød mig om måden, mine penge blev brugt på. Det var et trist år for mig, men det var også et interessant år.'

Løbende fik Christy Carlson Romano en fornemmelse af, hvor mange penge, hun havde tjent. Men hun vidste fortsat ikke, hvordan hun skulle håndtere dem.

Christy Carlson Romano. Foto: VALERIE MACON

Hun begyndte at bruge en masse penge på dyre designerting og en stor Merceredes-Benz, for at 'passe ind i en bestemt livsstil'.

Det endte med, at hun tog roller, hun senere fortrød. Det indebar blandt andet en scene, hvor hun optrådte nøgen.

'Sandheden er, at jeg tog rollen for pengene. Fordi jeg var desperat efter at mærke den følelse, jeg havde, da jeg tjente en masse og alt var godt,' fortæller hun.

På nettet kan man læse sig frem til, at Christy Carlson Romano er god for tre millioner dollar, altså mere end 18 millioner danske kroner. Det afviser hun dog.

'Jeg er ikke millionær på nogen måde. Jeg er bare en mor, som tjener penge på min kanal og laver sponsoreret indhold. Jeg har det sjovt og arbejder, når jeg kan.'

I dag er Christy Carlson Romano 37 år og mor til to piger, Isabella Victoria og Sophia Elizabeth.