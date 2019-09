Man skal passe på, hvad man gør og siger i sine reklamer. Det har en række store virksomhede som Kims, Gillette og Burger King allerede fundet ud af.

Og nu er mode- og parfumegiganten Dior føjet til listen.

Luksusbrandet har nemlig fjernet en teaser for en reklame med Johnny Depp fra de sociale medier efter en kæmpe shitstorm.

Det beskriver flere britiske og amerikanske medier.

Dior Sauvage Parfum, 2019 - new commercial starring Johnny Depp #DiorSauvage #JohnnyDepp pic.twitter.com/Stgz0zssFi — MadDepphead (@deppsvideos) August 28, 2019

I videoen for Diors parfume ’Sauvage’ kan man se Johnny Depp går rundt i bjergene og blandt andet spille guitar, mens en indfødt amerikaner danser rundt.

Og det har bragt sindene i kog hos mange. Reklamen er blandt andet blevet kaldt ’dybt stødende og racistisk', skriver The Guardian.

Dior sendte angiveligt en 10 sekunders videoteaser for reklamen på twitter fredag.

Hurtigt blev utilfredsheden med reklamen dog så stor, at Dior siden har fjernet både videoen og tweets om den fra de sociale medier, skriver de internationale medier.

I’m part native too, the name wasn’t very clever.. but god damn did Johnny depp look hot shredding on that guitar! — Lauren Rosas (@Gunzandrosas) August 31, 2019

En en længere version af videoen, som flere har delt på twitter, viser Depp, der går rundt i bjergene i det sydvestlige Utah.

Imens følger den canadiske skuespiller, Tanaya Beatty, ham på afstand.

Desuden ses danseren Canku One Sta, som er 'indfødt amerikaner'.

Blandt kritikerne af reklamen er Chrystal Echo Hawk, der er direktør for gruppen IllumiNative:

"Dior accused of cultural appropriation for 'Sauvage' campaign ad featuring Johnny Depp" https://t.co/l1aAfGsWkG



This is so stupid I have no words... — Melissa M. Black (@PecheNoire) August 31, 2019

»Jeg forstår ikke, hvordan nogen i 2019 kan mene, at sådan en kampagne vil klare sig godt,« siger hun ifølge The Guardian.

Hun kalder reklamen for ’dybt stødende og racistisk’.

Diors Savage parfume blev lanceret tilbage i 1960. Ordet Sauvage er fransk og betyder ’vild’, men kan også betyde ’uspoleret’ og ’brutal’.

Dior har samarbejdet med organisationen ’Americans for Indian Oppurtiny’ om tilblivelsen af videon.

Organisationens direktør har blandt andet udtalt, at hun forstår, hvorfor reklamen er kontroversiel, men at ’Sauvage’ er parfumens navn, og at Dior ikke ville ændre navnet, skriver Huffington Post.

Hun fortæller dog, at flere skuespiller med ’native american’-baggrund var med i reklamen, hvilket blandt andet var et krav fra Johnny Depp.

Flere bakker dog også op om videon på twitter.

Johnny Depp har en fortid med de indfødte amerikaneres historie, som han kom tæt på, da han i 2012 spillede med i filmen ’The Lone Ranger’.