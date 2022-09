Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kufferten var fyldt til bristepunktet med gaver og tøj, da han i går onsdag landede i Københavns Lufthavn. Men det vigtigste og mest dyrebare havde han i sin favn.

»Jeg er så lykkelig og glad,« lyder det fra kendisfrisør Dennis Knudsen.

Blot to uger efter, at de kom til verden i Los Angeles, vendte han nemlig onsdag hjem til Danmark med sine nyfødte døtre.

'Mine prinsesser' kalder han dem. Aura og Naomi. Som nu er flyttet ind i hjemmet i Korsør sammen med deres storebrødre, Lucas på tre og etårige Noah.

»Jeg vil sige, at Lucas umiddelbart var mest interesseret i alt det legetøj, som far havde taget med hjem. Det var lidt vigtigere end babyerne,« fortæller Dennis Knudsen med et grin.

»Men nu har vi lige haft en rigtig god morgen, hvor han har siddet med dem og givet en af dem flaske og synes, at det er lidt hyggeligt.«

Treårige Lucas med sin nye lillesøster. Foto: Privat Vis mere Treårige Lucas med sin nye lillesøster. Foto: Privat

»Jeg er mere forundret over, hvor kærlig Noah, som trods alt kun er et år og tre måneder, er ved dem.«

At blive far til fire forløb dog ikke helt, som 59-årige Dennis Knudsen havde planlagt.

Fra starten vidste han, at det som solofar med to så små børn ville blive lidt af en mundfuld med to mere.

Derfor ansatte han i sommer en au pair, som skulle flytte ind i huset 1. august.

Der var rigeligt at se til med to små krudtugler. Nu er der to mere. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der var rigeligt at se til med to små krudtugler. Nu er der to mere. Foto: Bax Lindhardt

En 19-årig vestjysk pige, som havde erfaring med børn og uopfordret havde søgt jobbet.

»For det bliver nødvendigt med hjælp,« fortalte han dengang til B.T.

Men sådan skulle det ikke gå.

»Hun stoppede efter tre uger, fordi hun fik hjemve. Hun ville hjem og bo igen, så nu er der ingen au pair,« siger Dennis Knudsen og fortsætter:

»Så jeg har haft en nat alene med alle børnene. Oven i mit jetlag. Den var lidt slem i nat. Men til gengæld var det også skønt at have jetlag, for jeg stod op klokken 3 i nat og fik smurt madpakker og pakket tasker til Lucas og Noah, og så gik jeg ind og sov lidt mere.«

Selvom Noah kun er et år og tre måneder, er han allerede meget kærlig over for sine små søstre. Foto: Privat Vis mere Selvom Noah kun er et år og tre måneder, er han allerede meget kærlig over for sine små søstre. Foto: Privat

Som en midlertidig løsning har Dennis Knudsen fundet et par unge piger i Korsør, som i den første tid kommer og leger lidt med drengene, mens han selv har fokus på de nyfødte døtre. Og snart starter en ny hjælpende hånd i foreløbig 25 timer om ugen.

Så det lysner forude.

»Men alt er så godt her, selvom jeg er alene med dem. Jeg har lige afleveret de store i børnehave og vuggestue med de små i barnevognen, så nu er det hjemmetid med dem, og så skal vi ind og sove et par timer, inden Lucas og Noah kommer hjem.«

»Jeg skal bare være så meget sammen med pigerne og drengene, som jeg kan, resten af året,« siger en glad far til fire.