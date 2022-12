Lyt til artiklen

Dennis Knudsen har onsdag spredt sin datters aske.

Det fortæller han i et opslag på Instagram.

»Naomi er sat fri i vinden og havet i dag d. 8. dec. 2022. Det kunne ikke være smukkere,« skriver den kendte frisør.

Det var 1. november, at Dennis Knudsen kunne fortælle den triste nyhed om, at den ene af hans to tvillingedøtre – som han blev far til blot halvanden måned tidligere – var afgået ved døden.

Dennis Knudsen har fortalt til B.T., at en obduktion efterfølgende har vist, at det var vuggedød.

Ved Naomis bisættelse fortalte kendisfrisøren om sit sidste ønske for datteren.

»Hun skal bisættes og på vores familiekirkegård oppe ved Søndermarken. Hendes aske skal deles, og så skal hun ud i havet,« fortalte han ifølge Se&Hør.

Og det ønske har han altså fået opfyldt nu.

Dennis Knudsen er også far til sønnerne Lucas på tre år og Noah på ét år samt Naomis tvillingesøster, Aura.

Han har i et stort interview med B.T. fortalt om, hvordan han oplevede den tragiske aften, hvor Naomi gik bort, samt hvordan han kommer videre og stadig er en god far for sine tre børn.

»Jeg har tre børn, der skal kunne fungere. Jeg skal være en glad far, skal kaste dem op i luften. Vi skal have masser af leg og glæde ind i vores liv. De ser mig ikke sidde og hulke og være ked af det mere. Men det gjorde de selvfølgelig i starten,« forklarer han.

