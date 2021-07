Folkestemningen vendte hurtigt imod Ghita Nørby, da hun mandag gav tv-vært Simi Jan tørt på ved blandt andet at kalde hendes spørgsmål for »idiotiske« i deres 'Go' Aften Live'-interview.

Men det 86-årige skuespillerikon får også opbakning.

Ikke mindst fra sin ven og tidligere tv-makker, designeren Jim Lyngvild.

»Jeg synes faktisk, Ghita gør det skide godt. For det er altid berigende, når man ser noget, der ikke helt bliver, som man forventede. Dér rykker det noget. Og man kan sige, at der har Ghita om nogen gjort sit for at rykke journalistikken og forsøge at opdrage folk til at stille nogle bedre spørgsmål,« fortæller Jim Lyngvild til B.T.

Ghita Nørby og Jim Lyngvild lavede to omgange af DR-serien 'Jim og Ghita på eventyr' sammen. Foto: Lasse Lundberg Andreasen / Blu Vis mere Ghita Nørby og Jim Lyngvild lavede to omgange af DR-serien 'Jim og Ghita på eventyr' sammen. Foto: Lasse Lundberg Andreasen / Blu

»Jeg kender kun Ghita som et meget elskeligt menneske, der virkelig lægger sig i selen og altid er dybt professionel og velforberedt, så derfor forventer hun også, at andre gør sig umage. Som jeg ofte oplever med Ghita, så spiller hun altid en bold, som der kan spilles tilbage på – og så kan man så synes, den er hård eller ej.«

Han tager i øvrigt kraftigt afstand fra de spekulationer, der efterfølgende har været om Ghita Nørbys tilstand.

»Jeg har set en masse kommentarer om, at Ghita virker dement i det interview, og der må jeg bare sige, at det er det værste pis, jeg nogensinde har hørt, for den kvinde er så lynende skarp!«

Jim Lyndgvild underkender dog samtidig ikke, hvordan det må have været at være i Simi Jans sko.

»Jeg kan sagtens se det fra Simis side, at der bliver gået til stålet. For 'Go' Aften Live' er altid sådan noget sødt, tandløst underholdning, og der kunne Ghita så have gjort op med sig selv, om hun ønsker at deltage i et program, der har den præmis. For jeg ser to dybt kompetente mennesker, der sidder med hver deres præmis for, hvad de gerne vil – de har bare ikke fået afstemt den præmis ordentligt med hinanden.«

Jes Dorph-Petersen på Kongens Nytorv i København. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Jes Dorph-Petersen på Kongens Nytorv i København. Foto: Asger Ladefoged

En anden, der også kommer Ghita Nørby til undsætning for den massive kritik, hun har mødt for interviewet, er Jes Dorph-Petersen.

»Jeg synes, det har været nogle meget voldsomme reaktioner fra folk, der næsten bliver krænket over at have set et tv-program, hvor en gæst bliver mopset. Det er da ikke specielt kønt, men værre er det heller ikke. Jeg kender Simi, og hun er en robust kvinde, som jeg ved ikke har taget skade af det interview. Så det er altså ikke synd for hende. Det er ikke anderledes, end hvad p-vagter og socialrådgivere og kassedamer udsættes for hver dag.«

Jes Dorph-Petersen har selv været fem år i Simi Jans sko som tidligere vært på 'Go Aften Danmark' og 'Go' Aften Live'.

»Jeg synes ikke, Ghita fortjener topkarakterer for sit udfald, og jeg synes, Simi klarer den med stor værdighed og stiller nogle fine, men forventelige spørgsmål. Sådan er det generelt på de store kanaler, at der sker ikke særlig tit noget, som seerne ikke havde regnet med. Derfor synes jeg, at det er forfriskende, at der kommer én som Ghita og slår op i banen. Folk tager ikke skade af at hoppe lidt i stolen.«

Jakob Steen Olsen overtog for nylig posten som Berlingskes royale kommentator. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Jakob Steen Olsen overtog for nylig posten som Berlingskes royale kommentator. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Sidst, men ikke mindst har også Berlingske teaterredaktør Jakob Steen Olsen talt til Ghita Nørbys forsvar.

»Lytter man til Ghita Nørbys svar på det, Simi Jan spørger hende om, så giver de faktisk mening, hvor uvenligt de end er formuleret. Har Ghita Nørby egentlig ikke ret i, at de spørgsmål, Simi Jans redaktion havde forberedt til hende, og som på nærmest parodisk ugeblads-tv-facon hoppede rundt mellem hyggeminder til 'Er du bange for at dø?', var pænt idiotiske?« skriver han i en mediekommentar i sin avis.

Ligesom Jim Lyngvild, peger Jakob Steen Olsen på, at det kunne ligne, at Simi Jan ganske enkelt ikke var klædt på til mødet med den kvinde, hun udtalte beundring for.

»'Go' aften'-værten var skræmt på forhånd og talte til den 86-årige, som om hun var ti. Det kan jeg da godt forstå, hun var jo ikke ordentligt forberedt. Det var denne reduktion af sig selv, sit arbejde, sit liv, Ghita Nørby instinktivt reagerede imod, og som hun ikke ville underlægge sig,« mener teaterredaktøren at kunne se.