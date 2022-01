Musikeren Lydmor, som hedder Jenny Rossander, er vant til at stå på scenen og være genstand for tilskuernes fulde opmærksomhed.

Men nu har hun fået ganske uønsket opmærksomhed fra en stalker, der er overbevist om, at de er i et forhold. Det fortæller hun til Politiken.

Chikanen fra manden, som foregår både digitalt og fysisk, hvor han blandt andet har sovet i en bil ude foran hendes lejlighed, startede i efteråret sidste år. I december udstedte politiet så et tilhold mod manden, men lige lidt har det hjulpet.

Manden har således fire gange brudt sit tilhold, og da det skete fjerde gang, kontaktede 31-årige Jenny Rossander politiet. Herfra lød svaret dog, at hun kunne sende en mail eller ringe 112, hvis hun følte sig truet.

»Da jeg så ham på gaden, gik jeg i panik. Jeg skyndte mig ind på en restaurant og kiggede mig ikke tilbage. Jeg er jo pissebange – og det første man tænker er ikke at ringe 112 og skulle forklare hele situationen til en fremmed. Det første man tænker er at komme væk,« forklarer hun til Politiken.

Så slemt er det blevet, at hun 2. januar på sin Facebook-profil efterspurgte, om nogen havde lyst til at bytte lejlighed i et år, da stalkeren har gjort, at hun har brug for en »en lille pause fra stedet.«

På sin Facebook-profil efterlader hun heller ikke nogen tvivl om, hvad hun mener om politiets indsats i sagen.

»Når en stalker bryder et tilhold, bliver det behandlet med opgivende ligegyldighed af politiet. Jeg er bange, forvirret og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre,« skriver hun og fortsætter:

»Vi er rigtig mange, som lider af et system, som slet ikke virker lige nu. Jeg havde slet ikke lyst til at tale om den her stalker-ting offentligt, det er pisse skrøbeligt, men jeg er nødt til at råbe op, for politiet holder ikke hvad de lover.«

Hos Københavns Politi indrømmer de, at ofre for stalking, som ikke er akut fysisk truede, for øjeblikket ikke hjælpes hurtigt nok. Her spiller sygdom og corona en rolle, lyder det fra vicepolitiinspektør Jesper Lauenborg Bangsgaard til Politiken.

Helt generelt mener han dog, at de gør det godt – og så alligevel ikke.

»Generelt synes jeg, at vi gør det godt. Man kan argumentere for, at det aldrig er godt nok, når vi ikke kan reagere med det samme. Og lige så snart nogen føler sig utryg, eller oplever, at tingene ikke bliver behandlet hurtigt nok, gør vi det ikke godt nok,« siger han.