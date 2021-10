Netflix-serien 'Kastanjemanden' tager lige nu verden med storm, og det har bogstavelig talt fået lidt sjove og lidt skæmmende konsekvenser for skuespilleren Danica Curcic.

For superfans af serien er begyndt at efterlade små kastanjemænd foran hendes hoveddør.

»Der lå også nogle små kastanjemænd foran hoveddøren engang imellem. Som jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal reagere på. Lidt sjovt og lidt skræmmende,« sagde hun til premieren på Ole Bornedahls nye film, 'Skyggen i mit øje' i Imperial onsdag aften.

I 'Kastanjemanden' spiller hun politikvinden Naia Thulin, der skal opklare en serie mord, hvor gerningsmanden altid lægger små kastanjemænd ved gerningstedet. Serien er en såkaldt 'nordic noir-thriller', der har taget verden med storm.

Danica Curcic. Rød løber til gallapremiere på Ole Bornedals "Skyggen i mit øje" i Imperial biografen, onsdag den 27. oktober 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest Vis mere Danica Curcic. Rød løber til gallapremiere på Ole Bornedals "Skyggen i mit øje" i Imperial biografen, onsdag den 27. oktober 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest

»Det er fantastisk og overvældende. Det tør man jo ikke tro på,« sagde hun om seriens succes.

Tirsdag aften var Curcic inviteret til koncert og middag af Dronningen på Fredensborg Slot, og her viste hun sin nye kæreste, Hollywood-skuespilleren Darren Pettie, frem for første gang.

»Det var fantastisk, det var vildt. Det var stort. Det var en meget overdådig meget overvældende aften,« sagde Curcic, der er kendt for ikke at ville tale meget om sit privatliv.

Men tirsdag indrømmede hun altså, at hun var kærester med Pettie.

Dronningen afholder koncert og middag for filmbranchen på Fredensborg Slot, tirsdag den 26. oktober 2021. (foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix) Foto: Keld Navntoft Vis mere Dronningen afholder koncert og middag for filmbranchen på Fredensborg Slot, tirsdag den 26. oktober 2021. (foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix) Foto: Keld Navntoft

Curcic fik lov at hilse på Dronningen, Kronprinsparret, prins Joachim og prinsesse Marie ved festen.

Men er hun så royalist?

»Det ved jeg ikke. Det er vi måske allesammen lidt. Jeg vil ikke sige decideret royalist, men jeg er da taknemmelig at blive inviteret og enormt taknemmelig for den pris, jeg fik for et år siden. Jeg synes, deres arbejde er ret fantastisk,« sagde Curcic.

I 2020 fik hun Kronprinsparrets Kulturpris for sit arbejde som skuespiller.