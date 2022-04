Christiane Schaumburg-Müller er gravid.

Det afslører hun i et opslag på sin Instagram-profil.

»Baby on board,« skriver hun, efterfulgt af hashtagget #efterårsbaby.

Den glædelige nyhed kommer kort tid efter, at den tidligere 'Vild med dans'-vært kunne afsløre, at hun og kæresten, Daniel Åxman, er blevet forlovet.

View this post on Instagram A post shared by Christiane Schaumburg-Müller (@christianesm)

Lykønskninger og hjerte-emojis vælter allerede ind over opslaget.

'Ej hvor fedt - stort TILLYKKE', lyder det blandt andet fra tv-vært Pelle Hvenegaard.

Den 40-årige tv-vært – der blandt andet også står bag magasinet ChriChri, ligesom hun har været med til at kreere tøjkollektionen Loved by CSM, stentøjsserien RAW og hudplejeserien Lille Kanin – har tidligere været gift med rapperen Liam O'Connor, som er kendt under kunstnernavnet L.O.C.

Med rapperen har hun i forvejen sønnen Constantin fra 2016

Efter skilsmissen fandt hun kærligheden i forretningsmanden Daniel Åxman, der har to døtre fra et tidligere forhold.