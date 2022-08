Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var i den grad lagt i kakkelovnen til fest, da B.T. lørdag lagde vejen forbi fejringen af Christian Stadils 50-års fødselsdag – og fest blev der.

Ikke bare en, men to gange måtte betjente nemlig kigge forbi festlighederne, der fandt sted i fødselarens have på en stor naturgrund i Nordsjælland, grundet adskillige anmeldelser.

Det bekræfter vagtchefen ved Nordsjællands Politi, David Eckert, til B.T.

»Det var ikke noget mere alvorligt i det, men det var en stor fest, der gjorde, at vi fik mange anmeldelser på musik til ulempe,« fortæller han og tilføjer:

Christian Stadil fejrer sin 50-års fødselsdag med en to-dages festival, hvor blandt andre Tessa og Suspekt kommer og spiller for de 500 inviterede gæster. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christian Stadil fejrer sin 50-års fødselsdag med en to-dages festival, hvor blandt andre Tessa og Suspekt kommer og spiller for de 500 inviterede gæster. Foto: Bax Lindhardt

»Vi var derude to gange og havde god dialog med dem, der havde arrangeret det. Vi bad dem skrue ned, og det gjorde de vist klokken 2.«

Ifølge David Eckert var der tale om ti anmeldelser.

I et skriftligt svar til B.T. forklarer Christian Stadil:

'Som du sikkert selv har oplevet, når man holder udendørs fest, så kan der være nogle, der synes, det er lidt højt. Jeg talte ikke selv med de søde betjente, men mine kollegaer fortæller, at de var super søde og forstående – herunder for, at man har lyst til at fejre en milepæl, som de 50 år er, og – med deres ord – specielt efter corona.'

Derfor fik volumen altså et nøk ned, da Tessa og Suspekt, som skulle optræde, gik på, og dernæst var 'alt godt' ifølge fødselaren.

Christian Stadil fejrer sin 50-års fødselsdag med en to-dages festival, hvor blandt andre Tessa og Suspekt kommer og spiller for de 500 inviterede gæster. Christian Stadil sammen med konen Alice. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christian Stadil fejrer sin 50-års fødselsdag med en to-dages festival, hvor blandt andre Tessa og Suspekt kommer og spiller for de 500 inviterede gæster. Christian Stadil sammen med konen Alice. Foto: Bax Lindhardt

Hummel-milliardæren kan desuden fortælle, at alle naboer var blevet informeret om festen på forhånd.

'Men der var vist en ældre herre, som jeg forstod det, der syntes, det var lidt højt. Nok svært at undgå,' skriver Christian Stadil.

Stadil har inviteret 500 gæster, som både er venner og forretningsforbindelser, til den store fødselsdagsfestival, der strækker sig over to dage.

Festlighederne fortsætter altså søndag, hvor der både vil være champagnebrunch og 'hangover jazz jam', inden der klokken 17 rundes af med pizza og rosé.

David Eckert oplyser til B.T., at Nordsjællands Politi ikke har modtaget anmeldelser om støjgener søndag.