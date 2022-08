Lyt til artiklen

I to år har Hummel-ejer Christian Stadil planlagt sin 50-års fødselsdag.

Og intet er overladt til tilfældighederne.

»Det er måske den største private fest holdt herhjemme,« lyder det fra Hummel-milliardæren, der gennem familieselskabet Thornico, som han har skabt sammen med sin far, er blevet en særdeles velhavende mand.

Hele 6,7 milliarder kroner blev familiens formue vurderet til af Økonomisk Ugebrev i 2021, hvilket gjorde far og søn til landets 23. rigeste.

Christian Stadil har inviteret 500 gæster til sin fødselsdag. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christian Stadil har inviteret 500 gæster til sin fødselsdag. Foto: Bax Lindhardt

Selvom Christian Stadil ikke er kendt for at ødsle væk af formuen og fortæller, at han gerne kører rundt i en syv år gammel bil, så har han alligevel valgt at give den fuld gas ved fejringen.

»Med sådan noget som det her, så synes jeg, det er fedt at bruge noget tid og penge på fejringen af de fede tid i livet,« siger han, mens hans kone, Alice Stadil, supplerer.

»Også at give lidt tilbage til alle vores venner,« siger hun.

Den store fødselsdagsfestival, der foregår over to dage, foregår hjemme i parrets have på en stor naturgrund i Nordsjælland.

Christian Stadil har slået flere telte op i sin enorme have. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christian Stadil har slået flere telte op i sin enorme have. Foto: Bax Lindhardt

Stadil har inviteret 500 gæster, som både er venner og forretningsforbindelser, og både Tessa og Suspekt kommer for at spille lørdag, hvor der også er mulighed for, at gæsterne kan overnatte.

»Det er en fejring af de mennesker, der kommer. Forretningsforbindelser, masser af kollegaer, alle vores direktører, gode venner, familie. Så en fejring af dem, livet med dem, og alle de ting, der gør livet værd at leve. Mad og drikke,« siger Stadil.

Han fortæller, at festen også vil have et islæt af kunst, litteratur og kultur, og at der både vil blive vist film og læst digte op.

Forberedelserne til festen, som Stadil har kaldt 'Festival Le No Moi' – som også er navnet på hans nye champagne – har været undervejs i to år.

Christian Stadil fejrer sin 50-års fødselsdag med en to-dages festival, hvor blandt andre Tessa og Suspekt kommer og spiller for de 500 inviterede gæster. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christian Stadil fejrer sin 50-års fødselsdag med en to-dages festival, hvor blandt andre Tessa og Suspekt kommer og spiller for de 500 inviterede gæster. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg skrev mine sidste taler i går, og i går aftes fik jeg de sidste ting på plads, og i morges var jeg endda ude og træne – jeg er sådan en irriterende type,« lyder det fra Christian Stadil, da han fortæller om forberedelserne.

Alice Brunsø Stadil nikker og smiler overbærende og medgiver, at hendes mand altid går 'all in', når han sætter sig noget for:

»Når han finder et eller andet, han interesserer sig for, så dykker han helt ned i det. Han er sådan lidt en nørdet type. Du går dybt med de ting, du gerne vil. Det er en af de ting, som jeg respekterer dig helt vildt meget for.«

»Du gør dig umage, og det har du også gjort nu,« siger hun til sin mand.

En del kendte kommer forbi Stadils fest. Foto: Bax Lindhardt Vis mere En del kendte kommer forbi Stadils fest. Foto: Bax Lindhardt

I løbet af lørdagens festligheder vil Stadil også lancere en ny pris, som Thornico vil uddele, mens både Le Gammeltoft og Nephews guitarist Kristian Riis kommer forbi som gæste dj’s for at fyre op under festen.

Mange kendte har lagt vejen forbi. Da B.T. var forbi lørdag formiddag, kom blandt andre Helle Thorning-Schmidt og Ilse Jacobsen, mens både Søren Raasted, Jesper Buch og arkitekten Bjarke Ingels også ifølge fødselaren vil lægge vejen forbi.

Festlighederne fortsætter søndag, hvor der både vil være champagne brunch og 'hangover jazz jam'. Klokken 17 afsluttes festlighederne med pizza og rosé, står der i indbydelsen.