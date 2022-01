»Nu bliver det helt sukkersødt. Jeg har jo fået en kæreste, Trine, og det er absolut det største, der er sket i 2021. Hende er jeg megaglad for, og jeg håber, at 2022 byder på, at vi flytter sammen.«

Sådan sagde Tv-værten Christian Degn forleden.

Men på hans Instagram afslører han nu en nyhed, som må melde sig ind i feltet over det største, der er sket i år.

Han og kæresten Trine Johst Vammen skal nemlig være forældre.

»2022 … og en stor drøm bliver til virkelighed,« skriver han til et billede, hvor de to forældre er klædt i nytårstøjet og viser scanningsbilledet frem.

Og det er gået ganske stærkt for parret, der blev kærester i sommer.

De mødtes, efter Christian Degns kollega på TV 2-programmet 'Nybyggerne', Mette Helena Rasmussen, havde ført kampagne på sin Instagram-profil for, at Christian Degn skulle finde en kæreste.

Den plan må sige at have været succesfuld – med mere til.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Christian Degn (@degnamite)

Dengang opremsede 42-årige Christian Degn flere grunde til, hvorfor han og kæresten var et godt match.

»Trine har også ild i røven. Hun går på jagt, klatrer, dyrker faldskærmsudspring, elsker Formel 1, festivaler, at gå ud og spise og have det sjovt.«

Christian Degn, som er så høj, at han ofte måtte bukke sig i de ældre huse, dengang han bestyrede værtsrollen i 'Hammerslag', glædede sig samtidig over kærestens højde.

»Hun er 1,85 høj og er glad for at gå i høje hæle. Så det passer lige med et kys.«