Det er bestemt ikke uvant for Charlie Sheen at se sit navn i avisoverskrifter verden over.

Den 56-årige skuespiller har været hovedpersonen i en række skandaler gennem tiden, men denne gang behøver han ikke at græmme sig over opmærksomheden.

Lige nu trækker han nemlig overskrifter af glædelige årsager – i hvert fald for ham selv.

Ifølge flere amerikanske medier har en dommer nemlig besluttet, at den tidligere 'Two and a Half Men'-stjerne ikke længere skal betale børnebidrag til de to teenagedøtre, som han i sin tid fik sammen med skuespillerinden Denise Richards.

Det skriver blandt andre US Weekly, Page Six og People Magazine.

Charlie Sheen og Denise Richards gik fra hinanden i en grim skilsmisse i 2006, hvorefter begge parter smed voldsomme anklager efter hinanden.

Denise Richards påstod blandt andet, at Charlie Sheen havde misbrugt hende både psykisk og fysisk, og at han sågar skulle have truet med at slå hende ihjel.

Charlie Sheen kaldte derimod Denise Richards for en 'dårlig mor' og en 'modbydelig terrorist'.

Arkivfoto af Charlie Sheen og Denise Richards i 2012. Foto: ELSA

Siden skilsmissen har de to parter kæmpet en stædig kamp om børnebidrag til deres to børn, Lola Rosa Sheen og Sami Sheen, der i dag er henholdsvis 16 og 17 år gamle.

Charlie Sheen betalte i begyndelsen hele 352.000 kroner i børnebidrag om måneden, men fik i 2016 beløbet nedsat til 128.000 kroner.

Og i retten tirsdag fandt en dommer dog altså frem til, at beløbet fremover skal helt ned på et rundt nul kroner.

Til stor glæde for Charlie Sheen:

»Jeg mener, at det, der fandt sted i retten i dag, er helt ekstremt fair,« lød det efterfølgende fra skuespilleren.

Ifølge amerikanske medie er en stor del af forklaringen på dommerens beslutning om at droppe børnebidraget, at datteren Sami Sheen er flyttet ind hos Charlie Sheen.

Denise Richards var ikke til stede i retten tirsdag og har endnu ikke kommenteret dommerens afgørelse.

Charlie Sheen slipper dog ikke helt for at punge ud for børnebidrag. Han har nemlig også to 12-årige tvillingesønner fra sit turbulente forhold med sin anden ekskone, Brooke Mueller. Endnu et forhold, der bestemt ikke sluttede godt.

Kokainmisbrug, vold og dødstrusler...

Det er nemlig som nævnt i begyndelsen af artiklen ikke første gang, at Charlie Sheen trækker overskrifter.

Og i de sidste mange år har det sjældent været for det gode.

I slutningen af 90'erne blev han for eksempel sigtet og siden kendt skyldig for vold mod sin tidligere kæreste Brittany Ashland, og året efter tjekkede han ind på et afvænningscenter som følge af et misbrug af alkohol og stoffer.

I 2009 blev han anholdt og siden kendt skyldig for vold mod sin daværende hustru, Brooke Mueller, og året efter røg han atter engang i behandling for misbrug.

Politifoto af Charlie Sheen i forbindelse med hans anholdelse i 2009. Foto: HO

De mange sager medførte, at han blev fyret fra hitserien 'Two and a Half Men', hvorefter Charlie Sheen sagsøgte Warner Bros og seriens producere for 100 millioner dollars.

Søgsmålet endte med, at parterne blev enige om at udbetale 25 millioner dollars til Charlie Sheen.

Her sluttede skandalerne dog slet ikke.

I 2014 blev han nemlig sagsøgt for vold mod en tandlæge, som påstod, at Charlie Sheen skulle have slået hende og raget hende på brysterne under et tandlægebesøg. Søgsmålet blev dog siden droppet.

Året efter stod Charlie Sheen frem og afslørede, at han lider af HIV, men heller ikke dette satte en stopper for skandalerne.

I 2017 blev han nemlig beskyldt for voldtægt af den 19-årige barnestjerne Corey Haim, der døde i 2010 efter et årelangt stofmisbrug.

Det var Corey Haims nære ven Dominick Brascia, der i National Enquirer påstod, at Corey Haim inden sin død havde fortalt, at han var blevet voldtaget som 13-årig af Charlie Sheen, da de i 1986 spillede sammen i filmen 'Lucas'.

Charlie Sheen afviste anklagerne, og det samme gjorde Corey Haims egen mor, Judy Haim.

Anklagerne blussede dog op igen sidste år i forbindelse med dokumentaren 'My Truth: The Rape of 2 Coreys'.

Her påstod en anden barnestjerne ved navn Corey Feldman nemlig, at Corey Haim inden sin død flere gange havde fortalt ham, at han var blevet voldtaget analt af Charlie Sheen som barn.

Anklager, som Charlie Sheen atter engang benægtede.

»Disse syge, vilde og sindssyge påstande har aldrig fundet sted. Punktum. Jeg vil opfordre alle til at overveje kilden bag påstanden samt lytte til, hvad Corey Haims egen mor, Judy Haim, har udtalt.«