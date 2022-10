Lyt til artiklen

Cecilie Schmeichel har ikke lyst til at udtale sig om sin fars nye kontroversielle job i Qatar.

Torsdag kom det frem, at Peter Schmeichel skal dække det kommende VM i fodbold for den statsejede qatarske tv-station beIn Sports.

I 2018 blev han kritiseret for at arbejde for russisk stats-tv under VM i Rusland, og endnu engang hagler kritikken ned over den tidligere landsholdsmålmands job-valg.

Peter Schmeichel har flere gange i år siddet med i studiet for at heppe på Cecilie Schmeichel i 'Vild med dans', men ikke i denne uge.

Cecilie Schmeichel fortalte sidste fredag til Billed Bladet, at han ikke kan være med mere i år, 'for nu starter fodbold op igen, og det får han travlt med', lød forklaringen.

Efter det er kommet frem, at det altså drejer sig VM i fodbold og et job for qatarsk tv, ville B.T. i denne uge gerne høre, hvad Cecilie Schmeichel tænker om sin fars nye job, men det havde hun ikke lyst til at kommentere.

»Jeg kommer ikke til at kommentere på det, så du kan lige så godt lade være,« lyder det fra Cecilie Schmeichel, der tilføjer:

»Det har intet med 'Vild med dans' at gøre, så jeg kommer ikke til at kommentere på det.«

Adspurgt om hun selv skal til Qatar for at se VM, lyder svaret igen:

»Jeg kommer ikke til at kommentere på det. Du får ikke noget ud af mig sorry.«

Cecilie Schmeichel gik derudover endnu engang videre i 'Vild med dans', hvor hun nu er blandt de sidste fire par i feltet.

Selvom para-atlet Daniel Wagner fik flere dommerpoint, fik Cecilie Schmeichel så mange sms-stemmer fra seerne, at hun gik direkte videre til næste uges udsendelse.

