Torsdag kom det frem, at den tidligere fodboldmålmand Peter Schmeichel skal dække det kommende fodbold-VM ekspert for den qatarske tv-station BeIN Sports.

Under VM i Rusland for fire år siden arbejdede han for den russiske statskanal Russia Today, hvor han havde sit eget show, og selv dengang modtog han heftig kritik for rollen.

Det kan derfor ikke komme som en overraskelse for ham, at det nye job – denne gang i Qatar – igen vækker vrede.

'Endnu en mildest talt kontroversiel beslutning fra Peter Schmeichel,' lyder en af kommentarerne fra Twitter med et tilhørende billede af Schmeichel og den russiske præsident, Vladimir Putin, fra dengang danskeren arbejdede for den russiske statskanal.

Den russiske præsident, Vladimir Putin (tv.), og Peter Schmeichel i 2018. Foto: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin (tv.), og Peter Schmeichel i 2018. Foto: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE

''Peter Schmeichel skal dække VM for Qatar tv' – selvfølgelig skal han da det. Mandens integritet er til salg for en bøjet femøre,' lyder en anden.

Også på Facebook sendes der stikpiller mod den tidligere mangeårige Manchester United-målmand.

'Var han ikke ude at forsvare sit valg omkring deltagelsen på den russiske dækning af slutrunden? Det runger ekstra hult nu,' skriver en bruger.

'Utroligt, han ikke har lært det efter Putin, da Rusland havde VM i fodbold. Tænker han er fløjtende ligeglad og kun har dollartegn i øjnene,' skriver en anden.

B.T.s fodboldkommentator, Lasse Vøge, kaldte torsdag beslutningen for »uhyre sørgeligt.«

»Vi må nok bare se i øjnene, at Peter Schmeichel er pisseligeglad med, hvad danskerne mener om ham og de samarbejder, han indgår. Så vigtigt er det eftermæle åbenbart heller ikke,« lød det blandt andet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Peter Schmeichel, men indtil videre forgæves.

Da B.T. talte med landsholdslegenden i marts, udtalte han eksempelvis, at »med det stormvejr, jeg røg ud i, har jeg også tænkt, at det ikke var nogen god idé,« at arbejde for en russisk tv-station under VM i 2018.

Han blev også spurgt ind til, at han nu så ud til at begå samme fejl med Qatar. Hertil svarede han, at han »ikke har noget med det at gøre. Så jeg begår ikke nogen 'samme fejl,'« lød det.