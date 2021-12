Husker du vinteren 1998?

'Harry Potter' udkom første gang på dansk, og på Langeline i København mistede 'Den lille Havfrue' for anden gang sit hoved.

Det var dog hverken en fiktiv britisk troldmand eller et halshugget H.C. Andersen-ikon, der løb med den største del af danskernes opmærksomhed den vinter, men derimod højst overraskende det danske curlinglandshold, da det afsluttede 74 års dansk medaljetørke ved at vinde sølv ved vinter-OL i Nagano.

»Det var en kanon sjov tid,« fortæller daværende curling-kaptajn Helena Blach Lavrsen.

»Vi oplevede en masse ting, som man normalt ikke får lov at opleve. Blandt andet førte det til en middagsinvitation fra dronning Margrethe i forbindelse med et besøg fra den japanske kejser, og vi fik et legat af kronprins Frederik,« fortælller hun videre.

Curling har som bekendt altid været en niche-sport i Danmark, hvor vi i højere grad går op i håndbold og fodbold.

I slutningen af 1990erne var det kvindelige curlinglandshold imidlertid inde i en god stime med medaljer ved VM og EM, og da de fortsatte succesen ved OL, fik danskerne for alvor øjnene op for kunsten at 'kaste med sten og feje med koste', som satireduoen Gramsespektrum sang i hyldestnummeret af samme navn.

Først fik curlinglandsholdet en lufthavnsmodtagelse, der normalt er forbeholdt fodboldlandsholdet med hornmusik, masser af presse og fans samt limousinekørsel til holdets hjemmebane i Hvidovre, hvor borgmesteren ventede.

Da Danmark vandt sin sølvmedalje ved vinter-OL i Nagano i 1998. Fra venstre: Jane Bidstrup, Trine Qvist, Dorthe Holm, Margit Poertner og Helena Blach Lavrsen. Foto: MORTEN JUHL

Herefter gik det for alvor op for Helena Blach Lavrsen, hvor stort det var blevet, da hun dagen efter hjemkomsten tog i Bilka for at handle ind efter tre ugers OL.

»Jeg undrede mig over, at alle pludselig stirrede på mig,« fortæller hun med et grin.

»Jeg spurgte min daværende mand, om der var noget galt med mit hår, eller om jeg havde taget noget grimt tøj på. Så gik det op for mig, at det var, fordi folk genkendte mig og ville have min autograf.«

Helena Blach Lavrsen blev folkeeje og medvirkede i den efterfølgende periode i populære tv-programmer som 'Lykkehjulet', 'Stjernetræf' og 'VIP Big Brother'.

»Jeg er glad for, at jeg var så gammel, som jeg var (Hun var 34 år under OL i 1998, red.). Havde jeg været 18 år, skulle jeg nok bruge hjælp til at håndtere det, men jeg tog det generelt meget stille og roligt,« fortæller Helena Blach Lavrsen, der ved siden af curling-karrieren arbejede som it-sikkerhedsadministrator.

»Man bliver ikke rig af at spille curling – jo på oplevelser – men ikke på pengepungen, så det var begrænset, hvor meget jeg kunne sige ja til, når der også skulle passes et fuldtidsarbejde ved siden af,« forklarer hun.

Helena Blach Lavrsen begyndte allerede at spille curling i 1979, så få år efter OL-sølvet valgte hun at indstille karrieren.

»Jeg havde brugt al min fritid på curling i 20 år, så jeg var mæt. Havde man kunnet leve af det, havde jeg nok ofret mere tid på det, men sådan skulle det ikke være,« fortæller hun og tilføjer:

Helena Blach Lavrsen anno 2021. Foto: David Rosted

»Jeg følger da stadig med og bliver brugt som ekspert, men jeg har ikke spillet i mange år.«

Helena Blach Lavrsen er i dag 58 år, bor stadig i Hvidovre og arbejder nu for konsulentvirksomheden Mansoft A/S i Holte, hvor hun 'sælger' it-konsulenter til større virksomheder.

Siden curlingsejren i 1998 har curling dog i visse sammenhænge også fået en negativ klang i form af ordet 'curlingbørn' og 'curlingforældre'.

Selvom det henviser til forkælede børn, hvis forældre 'fejer' al modstand væk, ser Helena Blach Lavrsen blot begrebet som positiv for sporten.

»Hvad er det, man siger? Dårlig omtale er bedre end ingen omtale,« slutter hun med et grin.

