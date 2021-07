Der bliver ingen kære mor fremover.

Sådan er meldingen fra Britney Spears' nye kendisadvokat, Matthew Rosengart, som skal forsøge at få popstjernen løsladt fra sine fars lænker.

Advokaten, der tidligere har repræsenteret instruktøren Steven Spielberg og skuespilleren Sean Penn, blev mandag fanget af journalister på gaden, hvor han sagde, at han har sat alle sejl til i kampen for Britney Spears' frihed.

»Mit firma og jeg arbejder aggressivt og hurtigt for at fjernet Jamie Spears som værge, medmindre han selv siger op,« sagde han ifølge E! Online og fortsatte:

Britney Spears' nye advokat, Mathew S. Rosengart. Foto: VALERIE MACON Vis mere Britney Spears' nye advokat, Mathew S. Rosengart. Foto: VALERIE MACON

»Jeg vil gerne takke Britney Spears for hendes mod og styrke.«

Matthew Rosengart blev også spurgt om, hvorvidt de er tættere på at få fjernet formynderskabet, hvortil han svarede følgende:

»Vi arbejder meget hårdt«.

E! Online har forsøgt at få en kommentar fra Jamie Spears' omkring, hvorvidt han overvejer at træde tilbage som datterens værge, men det har ikke været muligt.

Britney Spears til MTV Awards i 2016. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Britney Spears til MTV Awards i 2016. Foto: ANGELA WEISS

Hans advokat har dog tidligere udtalt, at det ikke er i hans overvejelser.

58-årige Matthew Rosengart er den første advokat, Britney Spears har haft, som hun selv har fået lov til at hyre, siden hendes far blev udpeget som hendes værge tilbage i 2008.

Da sangerinden i sidste uge fik rettens ord på, at hun selv måtte vælge sin advokat, sagde hun blandt andet følgende:

»Jeg er ikke en perfekt person, men det her værgemål får mig til at føle, at jeg er sindssyg.«