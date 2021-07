Britney Spears' kamp med mental sygdom er velkendt.

I 2008 blev hun indlagt på en psykiatrisk afdeling, og det stærkt omtalte værgemål begyndte.

Sangerens nedtur medførte et råd fra lettere uventet side.

Det var nemlig ingen ringere end skuespilleren Mel Gibson, der rakte ud til Britney Spears.

Britney Spears har kastet sig ud i kampen for at genvinde kontrollen over sit eget liv. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo/File Photo Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Britney Spears har kastet sig ud i kampen for at genvinde kontrollen over sit eget liv. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo/File Photo Foto: MARIO ANZUONI

Hvordan lød hans råd så?

Jo, han mente såmænd, at hun skulle gå den vej, som millioner før hende har forsøgt – nemlig at vende sig mod Gud.

Det fortæller Britney Spears forhenværende bedste ven, Sean Phillip, til den britiske avis The Sun.

»Jeg kan huske, at Mel Gibson var en af dem, der sagde til hende, at kristendommen ville redde hende, og at hun skulle vende tilbage til Gud. Det hele var virkelig surrealistisk.«

At Mel Gibson har en vis passion for det guddommelige er velkendt. Han instruerede således også filmen 'Passion of the Christ', der handlede om Jesus sidste dage.

Sean Phillip fortæller ikke, om Britney Spears tog imod rådet, men han fortæller i stedet, at sangeren op til sit mentale nedbrud blev presset til det yderste af sit team.

Da hun til nytår i 2007 var vært til en fest på natklubben i Pure i Los Angeles, kollapsede hun.

Men i stedet for at hjælpe Spear, forsøgte hendes manager, ifølge Sean Phillips, at give hende amfetamin, så hun kunne fortsætte arbejdet.

»Virkeligheden var, at hun var fuldstændig udmattet. Hun arbejdede konstant og var ikke i stand til stadig at optræde. Medicinen, hun tog, hjalp heller ikke. Hun blev paranoid, som jeg aldrig havde set hende blive det før,« siger Sean Phillips.

Britney Spears kæmper lige nu en hård kamp for at slippe ud af det værgemål, som hendes far, Jamie Spears, siden 2008 har haft over hende.

I to retsmøder har hun nu åbent fortalt om, hvordan hendes liv er et rent helvede.

Senest har hun 'vundet' retten til at vælge sin egen advokat.