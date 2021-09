»Jeg noterer mig, at han har valgt at lukke ned for kommentarer på sine sociale medier, og lige præcis i en shitstorm er det sjældent godt at lukke fuldstændig ned.«

Sådan siger brandingekspert Carsten Herholdt, som ejer reklamebureauet The Brand Agency.

Den shitstorm, han omtaler, har ramt Christian Bitz, efter DR-programmet 'Kontant' satte fokus på den seks år lange strid mellem keramikeren Kasper Würtz og Christian Bitz, hvor sidstnævnte i to domstole er dømt for at have krænket Würtz ophavsret.

I kølvandet på programmet var folk rasende på de sociale medier, hvor de både agiterede for at boykotte Christians Bitz produkter eller simpelthen smadre dem.

Til sidst blev kritikken så krads, at personerne bag brandet 'Bitzliving' valgte at begrænse muligheden for at kommentere på deres sociale medier. Det samme gjorde Christian Bitz på sine egne sociale medier.

»Det pisser folk endnu mere af, for det opleves som censur, og det opleves som om, at den holdning man har, den må ikke komme til udtryk. Omvendt vil jeg sige, for at komme Christian Bitz til undsætning, at det er få, der kan sætte sig ind i det pres, som det er at stå midt i en shitstorm og se sit image, som man har arbejdet for at bygge op, smuldre.«

For Carsten Herholdt ser det også ud til, at Kasper Würtz har været god til at udtrykke sine følelser og fortælle, hvordan han har det, når han har deltaget i medierne.

Noget, som danskerne kan sympatisere med.

»Så bliver det den lille mand mod den store. Hvis Bitz så samtidig lukker ned og er den store produktionskæmpe med 500 produkter i Imerco og Kop&Kande, så bliver det David mod Goliath. Og det er noget, folk reagerer på med det samme.«

Kun én gang har Christian Bitz stillet op til interview. Det skete i denne uge, hvor han deltog i Go' Aften Live. Her påstod han blandt andet, at han formentlig er Danmarks mest forhadte mand i øjeblikket.

»Det appellerer til danskerne, når Blitz nu åbner op og deler sin sårbarhed. Her kan shitstormen faktisk skabe sympati som afsæt for en art 'damage control'. Men det er klart, at hvis det tipper over, og man tænker, at det er iscenesat, så ryger autenciteten,« siger Carsten Herholdt. « siger Carsten Herholdt.

»Men jeg synes faktisk, det er en god idé at blive ved med at snakke, præsentere sin side og være sympatisk, det er det rigtige at gøre.«

Hvis Christian Bitz gør sig forhåbninger om en hurtig genoprejsning, bliver han skuffet. Det er Carsten Herholdts vurdering.

»Det tager lang tid. Man skal nok forvente, at det tager syv år. Der går lang tid, før man kan få det overskrevet med en ny historie.«