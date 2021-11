En helt almindelig togtur i New York City udviklede sig for to år siden til en skræmmende omgang for filmstjernen Bradley Cooper.

Her skulle den 46-årige skuespiller gennem byen for at hente sin dengang to år gamle datter, Lea, fra skole.

Men på vej derhen kunne han pludselig mærke en person nærme sig ham bagfra i undergrundsbanen, fortæller han i podcasten 'Armchair Expert'.



Det skriver Page Six.

»Jeg havde sænket mine parader fuldstændig og gik bare på stationen,« siger han og fortsætter:

»Da jeg kom helt ned til enden, kunne jeg mærke, at nogen var tæt på mig, så jeg tænkte, at de nok gerne ville have et billede eller noget.«

Men da Bradley Cooper vendte sig om, fandt han hurtigt ud af, at det ikke var et kamera, personen stod klar med.

»Jeg var nærmest mast op af en stolpe, og da jeg vender mig om og kigger ned, kan jeg se en kniv,« fortæller han og fortsætter:

»Det var sindssygt. Der fandt jeg ud af, at jeg var begyndt at slappe lidt for meget af, når jeg bevægede mig rundt i byen.«

'A Star Is Born'-stjernen fortæller videre, at han hørte musik, da det hele skete, og at han derfor ikke hørte, om gerningsmanden sagde noget til ham.

»Jeg kan ikke huske, hvad jeg hørte, men jeg kan huske, at jeg kiggede personen i øjnene og blev chokeret over, hvor ung han var.«

Ifølge Bradley Cooper besluttede han sig lynhurtigt for at tage benene på nakken.

»Jeg begyndte bare at løbe, og så gemte jeg mig bag indgangen til stationen, hvor jeg tog min telefon frem. Da gerningsmanden løb væk, fik jeg taget et billede af ham, og så løb jeg efter ham op af trapperne, hvor jeg nåede at tage to billeder mere af ham.«

Ifølge skuespilleren fik han derefter fat i to politibetjente i nærheden, som han viste billederne til.

»Den ene af dem blev ved med at spørge mig, om jeg var blevet stukket ned, hvilket jeg undrede mig over. Selvom jeg sagde nej, blev han ved med at spørge og bede mig om at tjekke, om jeg havde et stiksår,« siger Bradley Cooper og fortsætter:

»Men det er åbenbart fordi, at folk, der bliver stukket ned, ofte er i chok og ikke kan mærke det. Jeg tjekkede, og heldigvis var jeg ikke blevet stukket, og så gik jeg tilbage til toget og kørte hen og hentede min datter.«

Bradley Cooper fortæller ikke noget om, hvorvidt han rent faktisk politianmeldte episoden, men ifølge Page Six, der har været i kontakt med politiet, ligger der ikke en politianmeldelse fra Bradley Cooper i deres systemer.