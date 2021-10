Den 34-årige 'Gossip Girl'-skuespillerinde har fået nok.

Som Hollywood-stjerne er det forventeligt, at man må finde sig i at have paparazzofotografer i hælene i tide og utide.

Men for Blake Lively går grænsen altså, når hun er sammen med sine tre børn. Det har en Instagram-profil, der har til formål at dele billeder af stjernernes børn, måttet sande.

'Dette er ikke almindelig anerkendelse. Det her er jer, der eksponerer helt små børn. Please. Slet det. Please. Nogle forældre er okay med den slags. Vi. Er. Ikke,' lyder det kontant fra skuespillerinden i kommentarfeltet.

'Det her er så foruroligende. Jeg har personligt fortalt jer, at disse mænd stalker og chikanerer mine børn. Og så poster I alligevel. Det sagde I, at I ville stoppe med. Det lovede I mig,' skriver hun.

Efterfølgende har profilen, ved navn Hollywood Star Kids, slettet billederne.

I en story på sin egen Instagramkonto takker hun de af sine følgere, der har valgt at lade være med at følge profiler som ovenstående.

'I gør alle en forskel. Tak for jeres integritet. Tak' skriver hun.

Men det er ikke første gang, at Blake Lively går til tasterne på sine børns vegne. Hun har tidligere udtrykt stor forargelse over, at pressen deler billeder af hendes kære.

Sammen med skuespilleren Ryan Reynolds har hun døtrene James, Inez og Betty på henholdsvis seks, fem og to år.