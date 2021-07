Hun er en anelse rundt på gulvet. Har måttet hente sin mor over fra Mors, som backup. Og er ikke helt tryg ved dét, der skal ske.

»Jeg skal have dem begge, og jeg er nærmest i panik, for det er første gang, at jeg skal passe William. Han er halvandet og skal sove på nogle helt andre tidspunkter end Olivia. Så hvordan skal det hænge sammen? Er det ikke sjovt?« spørger Birgit Aaby og griner ad sig selv. Kan godt selv se komikken i, at hun nærmest så panisk over at skulle passe begge sine børnebørn på én gang, at hun har været nødt til at alliere sig med sin mor.

»Altså, jeg forstår jo slet ikke, hvordan Kasper og Vivi kan få det til at hænge sammen,« siger hun om sin søn og svigerdatter og fortsætter så: »Men jeg gjorde det selv og ved ikke, hvordan det lykkedes.«

Rengøringsdronningen Birgit Aaby var kun 21 år, da hun fik sin første søn Kasper og arbejdede som rengøringsassistent om natten. Seks år senere kom Rasmus og eget firma til. Og snart endnu en søn, Emil. Oven i det kom tilmed en skilsmisse.

I dag forstår rengøringsdronning og mangemillionær Birgit Aaby ikke, hvordan hun som ung fik tingene til at fungere som enlig mor med tre børn. Foto: Bax Lindhardt Vis mere I dag forstår rengøringsdronning og mangemillionær Birgit Aaby ikke, hvordan hun som ung fik tingene til at fungere som enlig mor med tre børn. Foto: Bax Lindhardt

»Den gang synes jeg ikke, at det var specielt hårdt. Men det har det jo været. Vanvittig hårdt. For jeg sad jo på kontoret om dagen og gjorde rent om natten. Og jeg har da også haft perioder, hvor jeg bare sad og tudede i bilen. Men dengang var der ikke noget, der hed stress. Du må bare knibe ballerne sammen,« siger hun om den personlige omkostning bag succesen.

»Men man får det til at fungere. Står op, handler ind, smører madpakker,« remser hun op og indskyder så: »Madpakkerne var det værste, du kan næsten ikke bede mig om noget værre end at smøre en fucking madpakke.« Og så griner hun. Helt nede fra maven.

Frygten for, at hun på sin vej til først overlevelse siden succes svigtede sine børn, har da i perioder siddet i hende. Især husker hun, at firmaet på et tidspunkt havde en coach indover til at hjælpe.

'Er du en god mor?' spurgte hun Birgit Aaby.

»Og så begyndte jeg bare at græde.«

Vejen til succes De står på succesens tinde. Har knoklet på vejen derop. Her får du historien om vejen og de bump, der har været på den

Første interview i serien var med krimikongen Jussi Adler-Olsen. I denne uge 'rengøringsdronningen' Birgit Aaby.

»Jeg er jo ikke hende, der har stået og bagt boller. Men jeg har taget boller med, har siddet i forældrerådet, været med på ture, været hende, der kørte til fodbold hver søndag. Og så har de altså også haft en fantastisk far, som også har været der,« understreger hun.

»Men jeg har da taget snakken med dem. Og de synes ikke, at det har været et problem,« siger hun og er stolt af de mennesker, som hendes sønner er blevet. Sådan nogle, der – som hun selv – sætter tæring efter næring og gør en dyd ud af at klare sig selv. Selvom deres mor er mangemillionær.

»De har ikke fået noget som helst. De har ikke engang lyst til det. Så selvom det har været vanvittig hårdt, lykkedes det jo. De er nogenlunde velfungerende. Det er gået dem godt, de har det godt, har job og har tjent deres egne penge,« siger Birgit Aaby med stolthed i stemmen. Og er lige så stolt over, at hun samtidig er – og har kunnet være – et forbillede for andre kvinder.

»Det var en af de vigtigste grunde til, at jeg var med i 'Løvens hule'. Hvis jeg kan sidde derinde og gøre, hvad jeg gør, håber jeg, at der er andre kvinder eller unge piger, der sidder og tænker 'fuck, hun var gravid, da hun startede op, og hun gjorde det'. Det tror jeg er vigtigt,« siger hun. Veltilfreds.

Det er svært at finde en kæreste, når man er så selvkørende, som jeg er Birgit Aaby om at være i minus på den konto

Spørger man hende, om succesen har kostet på kærlighedskontoen, ruller en gigantisk latterbølge gennem stuen.

»Ja, jeg er jo single, så det kan du næsten regne ud,« griner hun og understreger, at det bestemt ikke er efter eget valg.

»Det er bare blevet sådan. Det er svært at finde en kæreste, når man er så selvkørende, som jeg er. Jeg ved godt, at jeg generaliserer, men jeg tror, at det er svært for mænd, at de ikke er 'needed' på en eller anden måde.«

»Og det sjoveste er jo, at jeg er den blødeste, mest uselvstændige kvinde, når det kommer til alt muligt andet. Men det er jo ikke det, folk ser. De ser bare alt det der med pengene, som jo kan være skideligegyldigt, hvis vi ellers har det godt,« mener Birgit Aaby, som har været gift to gange og i flere faste forhold. Men altså single i flere år.

I 2003 var Birgit Aaby kæreste med racerkører Jason Watt. Her ses parret til fodboldkamp i Parken. Foto: Thomas Wilmann Vis mere I 2003 var Birgit Aaby kæreste med racerkører Jason Watt. Her ses parret til fodboldkamp i Parken. Foto: Thomas Wilmann

»Men jeg har det godt og savner ikke en kæreste i hverdagen. Kun en at rejse med. Jeg elsker at være her, elsker ikke at skulle tage hensyn og indgå kompromisser. Gøre, hvad jeg vil, sammen med mine børn.«

»Det er ikke sådan, at jeg ikke vil have en kæreste, for det vil jeg gerne. Men jeg leder ikke og orker ikke én med små børn. Andre folks børn kan jeg slet ikke overskue. Der har jeg rigeligt i mit eget,« smiler Birgit Aaby. Og gør klar til at tage imod sine to børnebørn.