7. september 1996.

Den aften var Tupac Shakur, der også er kendt som 2Pac, i Las Vegas for at overvære en boksekamp mellem Mike Tyson og Bruce Seldon.

På en køretur med produceren Suge Knight ved rattet, blot få timer efter kampen, blev den 25-årige rapper, der sad på passagersædet, beskudt i et lyskryds. Og ramt. To skud i brystet, et i armen og et i låret.

Seks dage senere, 13. september 1996, døde han af sine kvæstelser. 25 år gammel.

Arkivfoto af bilen taget den 8. september 1996, dagen efter Tupac blev skudt. Foto: Lennox McLendon Vis mere Arkivfoto af bilen taget den 8. september 1996, dagen efter Tupac blev skudt. Foto: Lennox McLendon

Nu kan bilen, den tragiske hændelse fandt sted i, blive din.

10,7 millioner danske kroner.

Så meget skal du slippe, hvis du vil erhverve dig den BMW 750IL, rapperen tog sin sidste køretur i. Bilen er blevet restaureret, så skudhullerne fra episoden ikke længere kan ses.

Det er bilforhandleren Celebrity Cars, der har bilen til salg, hvor den vises frem i et showroom i Las Vegas, ikke langt fra, hvor skyderiet fandt sted.

Suge Knight, som var med i bilen den aften, Tupac Shakur blev skudt. Foto: JIM RUYMEN Vis mere Suge Knight, som var med i bilen den aften, Tupac Shakur blev skudt. Foto: JIM RUYMEN

Bevaret er dog den sorte læderkabine, 5.4-liter motoren og den automatiske femtrins gearkasse. Det på trods af at den har kørt mere end 194.000 kilometer.

Som BMWens nye ejer vil du modtage dokumentation på, at det er selvsamme bil som Tupac Shakur befandt sig i den skæbnesvangre aften, heriblandt et certifikat, der viser, at det er pladeselskabet Death Row Records, som Suge Knight startede, der er registreret som den første ejer.

I tiden efter mordet satte Las Vegas' politi, bilen på auktion. Sidenhen har der været op til flere ejere.

Tupac Shakurs morder blev aldrig fundet.