Mandag kom det frem at den 54-årige skuespiller Michael K.Williams var fundet død i sin lejlighed i New York.

Han er blandet andet kendt for sin rolle som Omar Little i HBO-serien 'The Wire', der kørte i fem sæsoner fra 2002 til 2008.

Dødsårsagen er endnu ukendt og efterforskes stadig. Dog mistænkes det at være en mulig overdosis, der er skyld i dødsfaldet.

I kølvandet på den triste begivenhed er rapperen 50 Cent kommet i problemer.

Michael K. Williams, der 6. september gik bort. Foto: ROBYN BECK

Det gjorde han, da han delte et billede af New York Posts artikel med den tragiske nyhed, der annoncerede skuespillerens død.

I billedteksten opfordrede han sine følgere til at se sin serie 'Raising Kanan', der er baseret på rapperens liv.

Gennem serien skulle man få et indblik i faren for en overdosis med fentanyl-kokain.

I opslaget, der nu er slettet, skrev han:

'Pokkers, du ikke fik set Raising Kanan. Tjek det ud, fentanyl er ingen joke, det slår klientellet ihjel. R. I. P Michael (sic) k Williams'.

Desuden benyttede han lejligheden til at afslutte oplsaget med nogle hashtags '#bransoncognac #lecheminduroi #bottlerover' – disse for at promovere sin egen congac.

For at det ikke skulle være løgn, så strøg rapperen også ind på Twitter, for at poste et billede af selvsamme artikel som i Instagramopslaget.

Her jokede han om dødsfaldet og skrev:

Rapper 50 Cent. Foto: AMER HILABI

'Ny billedtekst-alarm. Hey Jimmy, din fyr tog en overdosis,' efterfulgt af en emoji, der griner.

På de sociale medier er fans i chok over de – mildest talt – usympatiske opslag.

'50 Cent er vitterligt psykopat. Han har ingen følelser, ingen empati,' skriver en bruger på Twitter, mens en anden følger trop og skriver:

'Jeg er ligeglad med, hvad folk siger; At bruge nogens tragiske død til at promovere sin egen serie med en usympatisk billedtekst er AFSKYELIGT. 50 Cent har altid været uvidende, men her går grænsen.'