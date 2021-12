Den amerikanske skuespiller Betty White er død.



Det skriver TMZ.

Hun blev 99 år gammel.

Nyheden rammer ekstra hårdt, da der kun var få uger til, at hun ville fylde 100 år.



Det ville være sket 17. januar.



I mere end otte årtier har hun været på skærmen. Mest kendt er hun formentlig fra sin rolle i serien 'Golden Girls', som var på skærmen fra 1985 til 1992.

Hun har vundet intet mindre end otte Emmyer igennem sin karriere, og var ifølge Page Six den entertainer, som havde haft den længste tv-karriere.



Det er ellers ikke mange dage siden, at Betty White i et interview med People Magazine fortalte, hvad der var hemmeligheden bag den høje alder.

»Jeg prøver altid at undgå grøntsager. Jeg tror, det virker,« sagde Betty White sarkastisk.

Betty White har altid fået at vide, at hun har en positiv tilgang til de ting, hun foretager sig i livet.

»Det har jeg fra min mor, og det har aldrig ændret sig. Jeg prøver altid at finde det positive,« lød det fra Betty White.

TMZ oplyser, at hun skulle være gået bort fredag morgen.

Betty White var gift tre gange. Hun fik aldrig børn selv, men var stedmor til tre børn.