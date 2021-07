Philine Roepstorff har fundet Nicklas Bendtners absolutte modsætning.

Hvor Bendtner var en temmelig vild festabe, er Jacob Bruun Larsen det modsatte.

Det fortæller B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, efter det onsdag kom frem, at 22-årige Jacob Bruun Larsen har scoret Philine Roepstorff.

»Han er meget mere rolig end Bendtner. Han er helt nede på jorden og har tendens til at være lidt kedelig. Fordi han bare er professionel. Han kaster sig ikke ud i noget, der kan få ham ud i et stormvejr. Som Bendtner eksempelvis kan gøre det,« siger Michel Wikkelsø Davidsen.

Foto: Philine Roepstorff Instagram. Vis mere Foto: Philine Roepstorff Instagram.

Hvor Nicklas Bendtners liv har været præget af skandaler, druk og damer, så står Jacob Bruun Larsen for noget helt andet.

»Han lever et ret kedeligt, men professionelt liv, hvor han er til træning, og resten af dagen restituerer han og er derhjemme. Måske keder sig lidt. Han er jo ikke rejst til Tyskland med en kæreste eller familie, da han var ung, så han har levet et ret privat liv,« siger Michel Wikkelsø Davidsen.

Det betyder dog ikke, at han mangler noget.

»Når du bliver solgt for ti millioner euro, så får du også en løn, der svarer til, at du er en spiller på et vist niveau. Han er en velhavende ung mand,« tilføjer Michel Wikkelsø Davidsen.

Jacob Bruun Larsen under U21-landsholdet træning på Galdsaxe Stadion. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jacob Bruun Larsen under U21-landsholdet træning på Galdsaxe Stadion. Foto: Liselotte Sabroe

Jacob Bruun Larsen blev allerede udråbt som et stort fodboldtalent, da han som 16-årig blev købt af Dortmund.

»Man skal være et enormt stort talent for at komme derned. De tager ikke hvem som helst,« forklarer B.T.s fodboldredaktør.

Senere blev han købt af den tyske Bundesliga-klub Hoffenheim for 75 millioner kroner.

»Han var et enormt stort talent, og der var masser af tro på ham. Dortmund troede også på ham, men han har ikke taget skridtet ind og er blevet en etableret spiller, man stoler på. Så han er stadig i 'en spiller med potentiale'-kategorien. Han burde lidt havde været banket igennem nu,« siger Michel Wikkelsø Davidsen.

B.T.s fodboldredaktør Michel Wikkelsø Davidsen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T.s fodboldredaktør Michel Wikkelsø Davidsen. Foto: Bax Lindhardt

Jacob Bruun Larsen fik også sin debut på U21-landsholdet meget tidligt, men mangler stadig at vise, at han kan som voksen.

»Han var sådan en, alle talte om. Og han var inde og få spilletid, og der var enorme forventninger. Men han har haft problemer med at slå igennem på seniorniveau. Han har haft problemer med at blive etableret,« siger B.T.s fodboldredaktør.