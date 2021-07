Philine Roepstorff har foretaget en kæmpeudskiftning: Nu sidder Nicklas Bendtner på bænken, mens fodboldspilleren Jacob Bruun Larsen er kommet ind på banen.

De to er blevet set hånd i hånd i de lune sommernætter, og mandag kunne Philine Roepstorffs knap 500.000 følgere også se et mandeben og en hånd på hendes fod på Instagram.

Men de er stadig ikke meget for at tale om romancen.

Philine Roepstorff blev for alvor kendt i tv-serien, 'Bendtner og Philine'. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Philine Roepstorff blev for alvor kendt i tv-serien, 'Bendtner og Philine'. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

»Jeg har ingen kommentar,« siger 28-årige Philine Roepstorff gennem sin presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen.

Det er en yngre mand, hun har fundet sig. Jacob Bruun Larsen er blot 22 år og har siden januar 2020 haft kontrakt med den tyske Bundesliga-klub Hoffenheim.

Her har han kontrakt frem til 2024, men han har senest været kortvarigt udlånt i foråret til den belgiske klub Anderlecht.

Han har i de seneste par år været en af de mest profilerede spillere på U21-landsholdet og har blandt andet repræsenteret Danmark ved OL i 2016, ligesom han er noteret for en enkelt A-landskamp og senest var i spil til Kasper Hjulmands EM-trup.

Jacob Bruun Larsen har skrevet kontrakt i fire og et halvt år med den tyske klub 1899 Hoffenheim. Foto: Hasan Bratic Vis mere Jacob Bruun Larsen har skrevet kontrakt i fire og et halvt år med den tyske klub 1899 Hoffenheim. Foto: Hasan Bratic

Philine Roepstorff og Nicklas Bendtner gik fra hinanden i april.

Det var bestemt ikke første gang, eksparret havde knas i forholdet, og i tv-serien 'Bendtner & Philine' kunne danskerne følge med i parrets konstante problemer.

Philine Roepstorff fortalte ærligt, at Bendtners computerspil og drukture ødelagde forholdet.

»En ting er at ville hinanden, men en anden ting er at tro på det. Jeg ved ikke, hvad jeg føler, og jeg føler mig faktisk svigtet. Jeg synes, vi er langt fra at være i mål, jeg er ikke sikker på det her. Det kan godt være, han er kommet hjem, men det kan også være, vi flytter fra hinanden igen i morgen,« sagde Philine Roepstorff i det første afsnit af anden sæson af 'Bendtner & Philine' i marts i år.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff da de stadig dannede par. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff da de stadig dannede par. Foto: Liselotte Sabroe

Til sidste kastede hun håndklædet i ringen og sagde endegyldigt farvel til Bendtner.

Og det har banet vejen for den nye romance med Jacob Bruun Larsen, som nu får Roepstorffs hjerte til at banke ekstra hurtigt.

Jacob Bruun Larsen har tidligere dannet par med den 26-årige håndboldspiller Christina Wildbork.