Efter flere ugers spekulationer bliver det nu bekræftet, at det er Hummel-milliardæren Christian Stadil, der bliver den nye ejer af det nordfynske Harridslevgaard Slot.

Det oplyser arvingen Francesca Nicola von Schimko til B.T.

»Det er simpelthen blevet officielt nu. Vi har selvfølgelig vidst det i noget tid. Og vi er så glade for, at det endelig lykkedes at finde en seriøs køber,« siger hun.

Hun tilføjer, at både hun og hendes søster er glade for, at det er netop er Christian Stadil, der ender med at overtage både Harridslevgaards Slot og Herregaarden Jerstrup, som de to søstre har arvet efter deres mor, Ingelise Schimko.

Christian Stadil kan nu kalde sig slotsejer. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Stadil kan nu kalde sig slotsejer. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Det er rigtig, rigtig dejligt – en god mave fornemmelse, vi har af salget«, siger hun.

Salget af de to nordfynske herligheder har den seneste tid skabt en del fokus, da multikunstneren Jim Lyngvild tilbage i juli meldte ud, at han ville købe dem.

Men i august sprang Lyngvild pludseligt fra købet, da han blev bekendt med, at der var nogle tilstandsmæssige ting ved slottet, som var værre end han havde troet.

Kort efter kom det frem, Christian Stadil den 11. September havde oprettet et selskab ved navn Ejendomsselskabet Harridslev A/S, hvilket kunne ses i cvr-registret.

Stadil har endnu ikke selv bekræftet købet, men den kendte rigmand lagde mandag aften et opslag op på Instagram og Facebook med sig selv foran et billede af Harridslevgaard Slot.

‘Hyggelig gennemgang og rundtur med teamet. Et fantastisk sted med masser af ånd (og ånder),' skriver han til billedet.

B.T. har flere gange forgæves forsøgt at få en kommentar fra Christian Stadil. Han har dog ikke svaret på vores henvendelser.

Jim Lyngvild, der gik glip af selve slotskøbet, nåede dog at opkøbe 16,5 hektar jord omkring slottet, som han har store planer for.

Christian Stadil. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Stadil. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Lyngvild har både luftet planer om hotelværelser, koncerter, markeder og senest om en stor legeplads på den store grund, og han håber, at Stadil har lyst til et samarbejde.

»Vi ville jo kunne løfte det her til uanede højder. Tænk, hvis min hjerne og hans pengepung gik sammen. Hold kæft, hvor kunne vi lave noget fedt. Det ville være et match made in heaven. Alle vil vinde. Der ville virkelig komme karma ud af det,« fortalte han søndag til B.T., hvor han også fortalte, at han ikke havde haft held til at få et svar Christian Stadil.

De to kender ellers hinanden godt, da de deltog i et tv-program, hvor de sammen skulle vandre i Alperne.

Mandag aften på Instagram er Lyngvild hurtig til at smide en kommentar til Stadils opslag:

‘Kæmpe tillykke med stedet! Ønsker jer held og god karma,' skriver han.

Christian Stadil overtager slottet og herregården den 1. november.

Francesca Nicola von Schimko har ikke lyst til at fortælle, hvad salgsprisen endte på, eller om hun var tilfreds med den.

Slottet var oprindeligt sat til salg til knap 28 millioner kroner, men blev i maj nedsat til lige under 20 millioner kroner.

Ifølge Francesca Nicola von Schimko har de to søstre heller ikke gjort sig overvejelser om selv at overtage de to ejendomme.

»Det har været mine forældres drøm, og der er simpelthen for mange minder. Både min søster og jeg skal noget andet,« fortæller hun.

Deres forældre, Ingelise og Hermann Schimko, overtog slottet i 1985.