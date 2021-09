Det lykkedes ikke Casper Berthelsen, den første danske bachelor, at finde sit livs kærlighed i datingprogrammet.

Men måske han har fundet den nu.

Til 'ZULU Comedy Galla' torsdag aften mødte han nemlig op på den røde løber med kvinden, han dater.

Hun hedder Sarah Jessica Jeppesen og er socialrådgiver.

Ifølge TV 2 lærte Casper og Sarah hinanden at kende for ti år siden, da de begge arbejdede i Forsvaret. Og faktisk har Casper altid haft et godt øje til Sarah, men det var altså først for et par måneder siden, at der blev gjort noget ved det:

»Det skulle lige passe sammen det hele. Og i øjeblikket der tror jeg på, at det passer godt,« siger Casper Berthelsen til TV 2.

Casper Berthelsen har tidligere udtalt til B.T., at han efter den store skuffelse i 'The Bachelor' bestemt ikke havde mistet troen på kærligheden.

»Min plan er ikke at have nogen plan. Jeg føler mig ikke desperat, jeg synes, jeg er et godt sted i livet og har en masse kvaliteter at byde på. Og så tror jeg på, at man oftest møder kærligheden, når man mindst venter det. Så jeg er åben for at date, og når jeg møder den rette, så ved jeg det.«

Og troen på kærligheden er tydeligvis kommet ham til gode nu.

Det vidner Sarah Jessica Jeppesens opslag på Instagram om, hvor hun har lavet hashtagget 'tosomhed'.