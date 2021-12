Tiden læger alle sår, siger man … Annette Heick er ikke enig.

I dag er det fem år siden, at politimanden Jesper Jul blev skudt og dræbt i tjenesten.

Anledningen har Annette Heick brugt til at lægge et hjerteskærende opslag på Instagram. Under et billede af Jesper Jul sammen med Annette Heicks og Jesper Vollmers søn, Storm, skriver hun:

'Der er sår, der aldrig heler.'

Med dette billede mindes Anette Heick på Instagram det særlige venskab mellem hendes søn, Storm, og politimanden Jesper Jul. Privatfoto. Vis mere Med dette billede mindes Anette Heick på Instagram det særlige venskab mellem hendes søn, Storm, og politimanden Jesper Jul. Privatfoto.

Annette Heicks mand, Jesper Vollmer, var barndomsvenner med Jesper Jul, men politimanden havde også sneget sig ind i hjerterne hos resten af familien Vollmer Heick:

'Skønt Storm ikke var ret gammel, så husker han sin store helt: Jesper Jul. Og så finder tårerne vej,' skriver Annette Heick.

Det var en hændelse af de helt uforståelige, der for præcis fem år siden ramte Jesper Juls familie og nære venner, da politimanden tirsdag 6. december 2016 blev skudt og dræbt af en 26-årig psykisk ustabil mand.

Aftenen før havde gerningsmanden, Mikkel Starsø Renard, stjålet en kaliber 22-pistol fra den skytteklub, hvor han var medlem. Under den efterfølgende retssag kom det frem, at han nærede et stærkt had til 'systemet' og politiet. Dét kom til at koste den 43-årige hundefører livet.

Politimanden Jesper Jul med sin politihund. Privatfoto Foto: Privatfoto Vis mere Politimanden Jesper Jul med sin politihund. Privatfoto Foto: Privatfoto

Klokken 8.15 en kold decembermorgen stod Jesper Jul ved parkeringskælderen til Albertslund Politigård, da Mikkel Starsø Renard på klos hold skød ham i hovedet.

I retten forklarede gerningsmanden, at det var et årelangt anspændt forhold til politiet, der fik ham til at skyde. Blandet andet var han frustreret over at have fået afslag på en tilladelse til at transportere våben fra et sted til et andet.

»Jeg var bitter over mange ting. Bæretilladelsen og de episoder, jeg har haft med politiet. De var provokerende til fodboldkampe,« sagde han i retten, hvor han forklarede, at hans intention var at ramme Jesper Jul i ryggen eller i brystet, fordi han vidste, at politimanden var iført en skudsikker vest.

Han nægtede sig derfor skyldig i manddrab, men ville kun erkende sig skyldig i vold med døden til følge. Men efter at en mentalundersøgelse fastslog, at Mikkel Starsø Renard havde en personlighedsforstyrrelse af 'paranoid type', idømte først byretten og siden landsretten ham en forvaringsdom for drab.

Både Jesper Vollmer og resten af venneflokken omkring Jesper Jul frygtede, at deres kammerat have været et bevidst mål. At gerningsmanden var gået direkte efter at ramme ham.

»Men vi fandt ud af, at det var en uniform, der skulle skydes. Og det var tilfældigvis Jesper, der havde den på. Det er på en eller anden måde rart at vide, at der ikke var nogen, der var ude efter ham... Vi blev bare ramt af, at han var på det forkerte sted lige der,« sagde Jesper Vollmer efter drabet til B.T.

Dagen efter var alle de gamle venner samlet på Rigshospitalet, hvor Jesper Jul døde af de skader, han var blevet påført.

Annette Heicks mand, Jesper Vollmer, ved bisættelsen af sin barndomsven Jesper Jul. Foto Martin Sylvest. Foto: Martin Sylvest Vis mere Annette Heicks mand, Jesper Vollmer, ved bisættelsen af sin barndomsven Jesper Jul. Foto Martin Sylvest. Foto: Martin Sylvest

»Den store, stærke mand, som altid har været den, vi andre er kommet til, hvis der var noget, der skulle tages hånd om. Nu var det ham, der lå der og … Det var helt forfærdeligt,« fortalte Jesper Vollmer efterfølgende.

Ud over sine to børn efterlod Jesper Jul sin kæreste, som han netop havde friet til.

I stedet for bryllup måtte hun sige farvel ved sin forlovedes kiste, da Jesper Jul 16. december 2016 blev bisat fra Roskilde Domkirke.

Ikke mindre end 1.000 deltog i statsbegravelsen af den 43-årige politimand, og selvom bisættelsen foregik under private former med familie, venner og kollegaer, deltog også flere ministre, Folketingets formand, repræsentanter fra Folketingets partier og repræsentanter fra landets politikredse.