Efter over et halvt år med kræftbehandling er der nu godt nyt fra den tidligere 'Vild med dans'-vært Andrea Elisabeth Rudolph.

Hun er blevet erklæret fri for kræft.

Det skriver den 44-årige tidligere tv-vært og iværksætter på sin instagramprofil:

»Kære venner, i sidste uge fik jeg vil nok den vigtigste og bedste besked nogensinde. Alle prøver fra operationen er blevet analyseret både fra mit bryst og mine lymfer, og de kan ikke finde noget som helst tilbage. Ingen mikrometastaser eller noget som helst. Der bor ikke kræft i min krop længere, jeg er rask.«, skriver Andrea Elisabeth Rudolph og fortsætter:

»Det føles fuldstændig surrealistisk, og jeg kniber mig selv i armen. Der er så mange jeg skylder en kæmpe tak men den her går til jer som har båret mig og heppede på mig. Trøstede mig, opmuntret mig og sendt umådelig meget kærlighed selvom vi måske aldrig nogensinde har mødt hinanden i virkeligheden. Det har betydet mere end hvad ord kan beskrive. Jeg har virkelig følt alt den kærlighed og den bor i mig nu, tak.«

Andrea Elisabeth Rudolph med sin mand, Claus Møller Jakobsen. Parret har to børn sammen. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Andrea Elisabeth Rudolph med sin mand, Claus Møller Jakobsen. Parret har to børn sammen. Foto: Martin Sylvest Andersen

Det var tilbage i februar, at Andreas Elizabeth Rudolph fik konstateret brystkræft, efter at hun havde fundet en knude under sin ene arm.

Siden var hun igennem adskillige kemobehandlinger, ligesom hun også fortalte, at hun skulle have fjernet brystet.

Andrea Elisabeth Rudolph ønskede ikke at dele hele sit kræftforløb i medierne, men holdt undervejs sine følgere på Instagram opdateret med udviklingen, og hvordan det var at være kræftpatient.

I juni medvirkede hun i et enkelt interview med Eurowoman, hvor hun fortalte lidt om kræftforløbet – blandt andet, at hendes første tanke som mor til tre børn på 15, fem og fire bare var, at hun skulle overleve.

Andrea Elisabeth Rudolph har blandt andet skabt cremefirmaet Rudolph Care. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Andrea Elisabeth Rudolph har blandt andet skabt cremefirmaet Rudolph Care. Foto: Thomas Lekfeldt

Derfor foreslog hun også til at starte med, at lægerne bare tog armen med, hvis de skulle fjerne brystet for at være sikker på, at de fik alt med.

»I starten sagde jeg til lægerne: 'Skal vi ikke bare fjerne armen? Bare tag den væk. Jeg skal bare leve!' Hellere lidt for meget end lidt for lidt. Jeg ville sagtens kunne klare mig med en arm. Men sådan fungerer det desværre ikke,« forklarede Andreas Elisabeth Rudolph i interviewet.

Siden fik hun fjernet sit ene bryst, og nu er hun altså blevet erklæret kræftfri.