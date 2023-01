Lyt til artiklen

»Denne beslutning fordrejer Halyna Hutchins' tragiske død og udgør et forfærdeligt justitsmord.«

Sådan lyder det fra Alec Baldwins advokat, Luke Nikas, til TMZ, efter det kom frem, at skuespilleren bliver tiltalt for uagtsomt manddrab i forbindelse med fotografen Halyna Hutchins død.

Tragedien skete i oktober 2021 under optagelserne til filmen 'Rust'. Her var Alec Baldwin efter sigende uvidende om, at der var skarpladte patroner i pistolen, han skulle affyre i forbindelse med en scene, og endte med at affyre et dødeligt skud.

»Hr. Baldwin havde ingen grund til at tro, at der var et skarpt skud i pistolen eller nogen andre steder på filmsettet,« fortæller advokaten og tilføjer:

Halyna Hutchins blev 42 år. Hun mistede livet i oktober 2021, da hun i sit arbejde som filmfotograf på 'Rust' ved et uheld blev skuddræbt af hovedrolleindehaveren Alec Baldwin. Foto: SWEN STUDIOS Vis mere Halyna Hutchins blev 42 år. Hun mistede livet i oktober 2021, da hun i sit arbejde som filmfotograf på 'Rust' ved et uheld blev skuddræbt af hovedrolleindehaveren Alec Baldwin. Foto: SWEN STUDIOS

»Han stolede på de professionelle, han arbejdede sammen med, som forsikrede ham om, at pistolen ikke var skarpladt. Vi vil bekæmpe disse anklager, og vi vil vinde.«

Ifølge Halyna Hutchins efterladtes advokat, Brian Panish, støtter man op om anklagemyndigheden i New Mexicos beslutning.

»Vi vil gerne takke Santa Fe-sheriffen og distriktsadvokaten for at afslutte deres grundige undersøgelse og fastslå, at sigtelser for ufrivilligt manddrab er berettiget for drabet på Halyna Hutchins med bevidst tilsidesættelse af menneskeliv,« fortæller han til mediet og fortsætter:

»Vores uafhængige undersøgelse understøtter også, at anklagerne er berettigede. Det er en trøst for familien, at ingen i New Mexico er hævet over loven. Vi støtter anklagerne.«

Det på trods af at Halyna Hutchins enkemand, Matthew Hutchins, i oktober 2022 trak sit søgsmål mod skuespilleren tilbage – og i stedet blev angivet som producer på 'Rust'.

Foruden Alec Baldwin bliver medarbejderen, der havde ansvaret for rekvisitterne til filmen, Hannah Gutierrez-Reed, tiltalt.

Bliver de kendt skyldige, risikerer de hver op mod halvandet års fængsel og en bøde på op til 5000 dollar.

En tredje person, instruktørassistent David Halls, har allerede indgået et forlig med anklageren, der handler om skødesløs omgang med et farligt våben.