Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er nu et år siden, at Alec Baldwin skød og dræbte filmfotografen Halyna Hutchins under optagelserne af sin film 'Rust'.

Men selvom ulykken fortsat er under efterforskning, så behøver Alec Baldwin og hans produktionsselskab i hvert fald ikke bekymre sig om søgsmålet fra Halyna Hutchins' enkemand længere.

I starten af måneden trak Matthew Hutchins nemlig sit søgsmål tilbage – og blev i stedet angivet som producer på 'Rust'.

For selvom forliget fortsat afventer rettens godkendelse, så er det altså nu planen, at 'Rust' skal færdiggøres indenfor de næste par måneder – og denne gang med enkemanden, der mistede sin kone til filmen, ombord.

Halyna Hutchins blev 42 år. Hun mistede livet i oktober 2021, da hun i sit arbejde som filmfotograf på 'Rust' ved et uheld blev skuddræbt af hovedrolleindehaveren Alec Baldwin. Foto: SWEN STUDIOS Vis mere Halyna Hutchins blev 42 år. Hun mistede livet i oktober 2021, da hun i sit arbejde som filmfotograf på 'Rust' ved et uheld blev skuddræbt af hovedrolleindehaveren Alec Baldwin. Foto: SWEN STUDIOS

Men selvom det kan synes som en opsigtsvækkende drejning i sagen, så er det at færdiggøre filmen og distribuere den, højest sandsynligt den eneste måde, som de berørte kan kompenseres på, skriver The Hollywood Reporter.

For produktionsselskabet, Rust Movie Productions, der står med det sidste ansvar for den manglende sikkerhed på settet, er kun blevet oprettet for at lave netop 'Rust'.

»'Rust' har ikke mange andre aktiver end rettighederne til filmen, og den eneste måde, de er noget værd, er ved at få lavet filmen færdig. Det er mindre et spørgsmål om, hvad Rust Movie Productions ønskede, og mere et spørgsmål om, hvad de kunne tilbyde ham (enkemanden Matthew Hutchins, red.),« forklarer underholdningsadvokat Nick Soltman til The Hollywood Reporter.

Efter Matthew Hutchins havde sagsøgt Alec Baldwin og resten af produktionsselskabet, sagde han ellers, at der »var en række industristandarder, der ikke var blevet overholdt, og der er en masse ansvarlige parter«.

Herunder »personen, der affyrede pistolen« – altså netop Alec Baldwin.

Alec Baldwin mødtes med enkemanden Matthew Hutchins og sønnen Andros kort efter dødsulykken. De omfavnede hinanden og fulgtes til mindehøjetidligheden for deres afdøde kollega, kone og mor. Foto: Backgrid Vis mere Alec Baldwin mødtes med enkemanden Matthew Hutchins og sønnen Andros kort efter dødsulykken. De omfavnede hinanden og fulgtes til mindehøjetidligheden for deres afdøde kollega, kone og mor. Foto: Backgrid

Men efter forliget lød det altså noget mere forsonende, da Matthew Hutchins fortalte, at han med forliget havde droppet sit søgsmål og i stedet skulle være med til at producere 'Rust' færdig.

»Vi tror alle sammen på, at Halynas død var en skrækkeligt ulykke. Jeg er taknemmelig for, at producerne og underholdningsindustrien har samlet sig for at vise deres hyldest til Halynas sidste værk.«

Til daglig er Matthew Hutchins dog ikke i filmindustrien, men er uddannet og arbejder som advokat.

Tilbage i 2010 indtog han dog faktisk netop rollen som executive producer på et noget mindre projekt, nemlig kortfilmen 'Hidden'.

Her ses det filmset, hvor Alec Baldwin under optagelser til den kommende westernfilm 'Rust' affyrede en revolver, der viste sig at være ladt med et skarpt skud. Skuddet dræbte filmfotografen Halyna Hutchins. Vis mere Her ses det filmset, hvor Alec Baldwin under optagelser til den kommende westernfilm 'Rust' affyrede en revolver, der viste sig at være ladt med et skarpt skud. Skuddet dræbte filmfotografen Halyna Hutchins.

Det er fortsat uklart hvilke præcise betingelser, som Matthew Hutchins og Rust Movie Productions forligsaftale indeholder.

Herunder hvordan Matthew Hutchins er økonomisk stillet af sin producerkredit, om han bliver kompenseret på andre måder uden for produktionen, og om det har været et krav, at han offentligt skulle frikende produktionsselskabet og dets ansatte for skyld.

Produktionsselskabet Rust Movie Productions har afvist at svare på spørgsmål om forliget overfor The Hollywood Reporter, da de finder forligets betingelser fortrolige.

Repræsentanter for Matthew Hutchins er ikke vendt tilbage på mediets forespørgsler.