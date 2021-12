December er for langt de fleste en usædvanlig festlig måned.

Julefrokoster, juleaften og - selvfølgelig - årets sidste fest nytårsaften. Hvilken af festlighederne, der trækker mest, er selvsagt en smagssag, men spørger man entertaineren Jacob Haugaard, ved han godt, hvad der ikke trækker.

»At stå der med et glas vand to minutter i 12 og sige 'hold da op, nu hopper vi ind i det nye år', det er fuldstændig ligegyldigt,« fortæller han på den røde løber til premieren på den nyeste Krumme-film.

Entertaineren har tidligere været åben omkring sit problem med stoffer og alkohol, og til TV 2 har han for nylig fortalt, i forbindelse med dokumentaren 'Tosse-Jacob', hvordan et seksuelt misbrug som barn var med til at føre ham i armene på rusmidlerne.

»I gamle dage var nytårsaften så vigtig, og du blev eddermame beruset (...) Jeg har også været til nogle julefrokoster, men jeg synes godt nok, at det er svært at være med efter klokken 21, når folk skal drikke snaps, og jeg sidder bare der med et glas vand. Jeg er også begyndt at drikke te, det synes jeg virker lidt mere kultiveret.«

»Festerne er sgu ikke helt det samme mere.«

Når der ikke skal bruges penge på alkohol, er der luft i budgettet til masser af nytårskrudt. Men heller ikke det er noget, der siger Jacob Haugaard det store.

»Det forsvandt for mig, da jeg var 25-30 år. Jeg er heller ikke vild med biler mere, det skal bare køre. Der var engang, hvor det betød alt for mig, hvilken bil jeg havde, og hvor mange raketter jeg havde nytårsaften. Men det er jeg helt ligeglad med nu.«