»Jeg har talt med Alec Baldwin, og han er en stor støtte,« siger Matthew Hutchins om sin kones drabsmand.

Siden torsdagens ulykke, hvor Alec Baldwin ved en fejl skød og dræbte en kvindelig filmfotograf og sårede en instruktør, har Hollywood-skuespilleren trukket sig tilbage fra mediernes søgelys og har i to korte tweets udtryk sin choktilstand og sympati.

Men til Daily Mail fortæller ægtemanden til den dræbte Halyna Hutchins, at Alec Baldwin har rakt ud til ham.

Herudover har Matthew Hutchins, der har en otteårig søn med den 42-årig filmfotograf, svært ved at finde ordene efter tragedien.

Skuespiller Alec Baldwin var tydeligt berørt, efter at han torsdag havde afgivet forklaring til politiet om dødelig ulykke på filmset i USA. Jim Weber/Ritzau Scanpix

»Min intention er at sætte ord på nogle af de vigtigste ting fra hendes liv og situation,« siger advokaten, der vil lægge sin fortælling om hustruen på Twitter, når han er klar.

Til Insider tilføjer han:

»Jeg bliver ikke i stand til at fortælle om fakta eller hvad vi gennemgår lige nu, men jeg værdsætter, at folk har haft så meget medfølelse.«

Skuespilleren Alec Baldwin og filmfotografen Halyna Hutchins var begge på arbejde torsdag eftermiddag lokal tid, da hovedrolleindehaveren i forbindelse med optagelserne til 'Rust' affyrede et skud med en rekvisit-pistol og ramte fotografen. Hun døde efterfølgende af sine skader på hospitalet.

Den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins fotograferet i forbindelse med en tidligere indspilning. Foto: ANDRIY SEMENYUK

Også filmens instruktør, Joel Souza, blev ramt af skud i skulderen og herefter indlagt, men udskrevet kort efter.

Ifølge retsdokumenter, som AP har fået fat i, så skal stjernen Alec Baldwin have været uvidende om, at den rekvisit-pistol, han brugte, skulle være ladt.

Blandt andet blev der råbt til Baldwin, at våbnet var 'koldt', hvilket betyder, at der ikke er ammunition i våbnet.

Det bakkes op af vidner på sættet, som kan fortælle, at Alec Baldwin var som forstenet efter skuddet, inden han udbrød: 'Hvorfor har nogen givet mig en 'varm' pistol?'

Politiet har afpærret et område på Bonanza Creek Ranch, hvor filmen var ved at blive optaget. Foto: KOB TV NEWS

På Twitter har skuespilleren skrevet, at han samarbejder med politiet for at finde ud af, hvorfor skuddet blev affyret, lige som han har tilbudt sin hjælp til den efterladte familie.

'Ingen ord kan beskrive mit chok og min sorg over den tragiske ulykke, der tog livet af Halyna Hutchins, en kone, mor og meget beundringsværdig kollega,' skriver han.

'Mit hjerte er knust for hendes mand, deres søn og alle om kendte og elskede Halyna.'

Efter skudepisoden var Alec Baldwin til afhøring hos politiet, men der er ikke rejst sigtelser i sagen.